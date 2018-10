Le eccellenze Bio Natureta a Borghi d'Europa

Centro del Dolce Friuli (con il brand Tissi) ha presentato alle Giornate Europee del Patrimonio Culturale promosse dalla rete internazionale Borghi d’Europa, le eccellenze slovene di Eta Kamnik in occasione dei percorsi di informazione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e dell’Anno del Cibo Italiano.

“L’azienda sa cosa deve fare per giustificare la fiducia dei consumatori: materie prime di alta qualità, sapori deliziosi, piatti pratici che aiutano a risparmiare tempo in cucina, e produzione “casalinga”, ma tutto in linea con gli standard alimentari più esigenti, la tracciabilità e le certificazioni.

Gli obiettivi aziendali si basano su questo: crescita sostenibile coerente con il mercato delle materie prime acquistate il più vicino possibile alla nostra produzione, alta qualità con il marchio Natureta, attenzione ai mercati di esportazione e sviluppo di nuovi prodotti di tendenza e ricerca creativa di nuove opportunità per Natureta.”

In particolare i giornalisti e gli operatori professionali della filiera agroalimentare hanno apprezzato la linea dei prodotti Bio Natureta.I bioprodotti Natureta sono coltivati biologicamente, adottando metodi rispettosi dell’ambiente – senza pesticidi, fertilizzanti chimici o organismi geneticamente modificati. Non contengono colori artificiali, conservanti e esaltatori di sapidità.

Gli alimenti biologici pastorizzati sono prodotti con la certificazione SI-EKO (pdf, 400 kB), approvati da KON-CERT (Istituto per l’ispezione e la certificazione in agricoltura e silvicoltura di Maribor).

Vogliamo ricordare i Piselli biologici,Bio mais dolce,Barbabietola biologica,Fagioli marroni biologici,Ceci biologici,Cetriolini biologici,Rapa acida organica,ecc.



Fabio Guerra,giornalista e nume tutelare del punto vendita CRAI di Oderzo, osserva: “Ho talmente apprezzato i prodotti Bio Natureta degustati all’incontro di Borghi d’Europa, che ho deciso di inserirli subito tra le scelte d’eccellenza del mio negozio. Centro del Dolce Friuli sta facendo un ottimo lavoro di selezione e distribuzione di prodotti di qualità”.