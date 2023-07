Domenica 16 luglio 2023 è tornata per la seconda volta al Ferrara Summer Festival l'artista Fiorella Mannoia, che si è esibita con Danilo Rea. Un clima suggestivo ed elegante ha invaso l'intera piazza, resa ancora più singolare da cinquecento candele che adornavano il palco. Una platea di 2mila persone è stata trasportata da una delle voci più amate della musica italiana resa ancora più emozionante dall'accompagnamento al piano del compositore Danilo Rea.

Nella medesima serata è stato organizzato - dal responsabile partnership FSF23, Giuseppe Saeli - un evento a scopo benefico in collaborazione con l'azienda 958 Santero. Quest'ultima devolverà il ricavato dalla vendita di alcune bottiglie di spumante limited edition - decorate dall'artista Diego Bormida - alle saline di Cervia, gravemente danneggiate dall'ondata di maltempo. Bormida ha ritratto la salina in bianco e nero su una faccia e sullo sfondo l'alba e l'arcobaleno simbolo di rinascita. Seimila le bottiglie previste per un ricavato complessivo di 25mila euro.

E quest' il valore che il produttore (958 Santero) raddoppierà per donare complessivi 50mila euro alla causa della ricostruzione. "È sempre un piacere avere sul nostro palco Fiorella Mannoia che con la sua voce incanta l'intera piazza. Il Ferrara Summer Festival si pone non solo come un evento musicale, di intrattenimento e divertimento ma - dichiara l'organizzatore Fabio Marzola - anche come qualcosa che unisce il territorio supportando i progetti messi in campo per aiutare chi è in difficoltà."



UFFICIO STAMPA FERRARA SUMMER FESTIVAL

[email protected]