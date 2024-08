Inghilterra, Francia e Germania hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ammoniscono l’Iran a non attaccare Israele, invitandolo ad evitare di far precipitare la regione in una guerra totale e hanno avvertito: “si assumerà la responsabilità”.

“Siamo profondamente preoccupati per l’acuirsi delle tensioni nella regione e uniti nell’impegno per la de-escalation”, scrivono i tre paesi nella dichiarazione: “Invitiamo l’Iran e alleati ad astenersi da attacchi che farebbero salire le tensioni mettendo a repentaglio l’opportunità di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”.

Ma l’Italia dove sta? Al mare ad ospitare i turisti stranieri che vengono in massa a godere delle nostre bellezze paesaggistiche, delle nostre opere d’arte e della nostra cucina! Per il resto noi italiani non abbiamo nessuna voce in capitolo nel resto del mondo di cui siamo i camerieri servizievoli.

L’Italia vive di turismo, ogni tanto alziamo la testa per qualche grande impresa sportiva e con qualche Nobel, ma poi sulle grandi questioni, su quelle che contano per davvero, le tre grandi potenze del Vecchio continente sono Inghilterra, Francia e Germania che fanno fronte comune, dettano legge e lasciano l’Italietta chiusa dentro casa a fare la cenerentola d’Europa!