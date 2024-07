Un'altra tragedia si è verificata su un luogo di lavoro: un operaio di 56 anni ha perso la vita stamani in un incidente accaduto a Meina, in zona Vicolo Pozzo, sul lago Maggiore in provincia di Novara.

L'incidente è avvenuto nel cantiere di Rete Ferroviaria Italiana, lungo la linea che congiunge Meina con Arona. Il lavoratore è stato schiacciato da un macchinario.

Sul posto è accorso il personale del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.