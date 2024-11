In vista del Giubileo 2025, la Metro C di Roma si prepara a garantire un servizio potenziato e affidabile, un obiettivo chiave per rispondere al flusso di pellegrini e turisti attesi in città.

Dopo una fase di manutenzione straordinaria, tutti i convogli sono rientrati in servizio, permettendo ora la disponibilità di 13 treni in linea.

Questo incremento è fondamentale per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza del servizio, contribuendo a decongestionare la rete di trasporto pubblico romana in un periodo di altissima affluenza.

L’ampliamento della capacità operativa della Metro C non solo è un passo verso un trasporto più puntuale e sicuro, ma rappresenta anche un impegno concreto per la mobilità sostenibile, offrendo ai visitatori e ai residenti un’alternativa ecologica al traffico privato.

Avere 13 treni costantemente attivi è il risultato di una pianificazione mirata che coinvolge operatori, tecnici e tutto il personale dell’azienda di trasporto.