Al via la nona edizione della rassegna cinematografica “Ladispoli Città Aperta” Premio Massimo Jaboni in collaborazione con il comune di Ladispoli organizzata dall’Associazione culturale Tama’ che si terrà nei giorni 10/11/12 Novembre 2022 dalle ore 17 presso aula consiliare del comune di Ladispoli.

Tre giorni all’insegna della cultura e spettacolo con proiezioni di film e cortometraggi. Il red carpet sarà calcato da tanti ospiti illustri che variano da attori internazionali come Daniel McVicar attore conosciuto per essere stato per quasi 15 anni nel cast di Beautiful a creator digitali ai livelli di Federico Santaiti.

La kermesse sarà presentata dall’ideatrice e fondatrice della rassegna Alessandra Fattoruso ed il noto attore e regista Vincenzo Della Corte.

Come ogni anno la madrina della rassegna Silvana Jaboni in rappresentanza del Premio dedicato al fratello, il quale ha tanto voluto l nascita dell’evento nella città di Ladispoli.

Le proiezioni saranno così suddivise:

Giovedì 10/11 cortometraggi “Prima o poi accade” regia di Gianluca Bonucci, “ Non rispondere” regia di Vincenzo Della Vorte e Simona Di Sarno, “Il Cinema lo faccio io “ regia di Alessandro Valori e il trailer “Da capo a 12”.

Venerdì 11/11 cortometraggio “Il giardino dei sogni perduti” regia di Sasha Carlesi ed il film “Soldato sotto la luna” regia di Massimo Paolucci.

Sabato 12/11 cortometraggio “ Blu cobalto” regia di Nunzio e Paolo ed il film “Play Boy” regia di Domenico Costanzo.