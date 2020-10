È di quasi di 1.000 in più di ieri il numero dei contagi da Covid questo giovedì, con 4.458 (ieri erano 3.678) nuovi casi e 128.098 tamponi effettuati. Il totale dei casi sale a 338.398.

Tutte le regioni hanno registrato nuovi contagiati. Quelle con il maggior numero di casi sono Campania (757), Lombardia (683), Veneto (491), Lazio (359) e Toscana (339).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 65.952 (ieri erano 62.576). Tra i positivi, 358 (21 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 3.925 (ieri 3.782) sono ricoverati con sintomi e 61.669 (ieri erano 58.457) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 236.363 dai 235.303 di ieri. Oggi sono 22 i decessi, con il totale che sale a 36.083.