Il Medio Oriente è sull'orlo di un precipizio. Negli ultimi giorni si è assistito a una pericolosa escalation – nelle parole e nei fatti.

Un errore di calcolo, un errore di comunicazione, un errore, potrebbero portare all'impensabile – un conflitto regionale su vasta scala che sarebbe devastante per tutti i soggetti coinvolti – e per il resto del mondo. Questo momento di massimo pericolo deve essere un momento di massima moderazione.

Ribadisco la mia ferma condanna della grave escalation rappresentata dall'attacco su vasta scala lanciato dalla Repubblica islamica dell'Iran contro Israele il 13 aprile. L'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, è proibito dalla Carta.

E – come ho affermato all'inizio di questo mese condannando l'attacco al consolato iraniano a Damasco – il principio di inviolabilità delle sedi e del personale diplomatico e consolare deve essere rispettato in ogni caso, in conformità con il diritto internazionale. È giunto il momento di porre fine al sanguinoso ciclo di ritorsioni. È giunto il momento di fermarsi.

La comunità internazionale deve lavorare insieme per prevenire qualsiasi azione che possa spingere l'intero Medio Oriente al limite, con un impatto devastante sulla popolazione civile.

Sia chiaro: i rischi stanno aumentando su molti fronti. Abbiamo la responsabilità condivisa di affrontare questi rischi e di far uscire la regione dal precipizio. Il modo per farlo è portare avanti un'azione diplomatica globale per allentare la tensione in Medio Oriente.

Si comincia da Gaza.

La fine delle ostilità a Gaza disinnescherebbe in modo significativo le tensioni in tutta la regione. Ribadisco le mie richieste per un immediato cessate il fuoco umanitario e l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia.

Gli orribili attacchi terroristici compiuti da Hamas e da altri gruppi armati palestinesi il 7 ottobre, compresi gli omicidi di massa, l'uso della violenza sessuale, la tortura e la presa di ostaggi, hanno rappresentato un'intollerabile negazione dei valori più basilari dell'umanità e una violazione dei principi norme più fondamentali del diritto internazionale.

A Gaza, sei mesi e mezzo di operazioni militari israeliane hanno creato un inferno umanitario. Decine di migliaia di persone sono state uccise. Due milioni di palestinesi hanno sopportato la morte, la distruzione e la negazione degli aiuti umanitari salvavita; ora stanno fissando la fame. Un'operazione israeliana a Rafah peggiorerebbe questa catastrofe umanitaria.

Il numero delle vittime è schiacciante e senza precedenti in termini di tempo e portata, durante il mio mandato come Segretario generale. Secondo l'UNICEF, più di 13.900 bambini palestinesi sarebbero stati uccisi in attacchi intensi, spesso indiscriminati.

A tutto ciò si sono aggiunte le severe limitazioni imposte dalle autorità israeliane alla fornitura di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, che si trova ad affrontare una diffusa fame. Israele ha recentemente assunto una serie di impegni per migliorare la distribuzione degli aiuti – e ci sono stati alcuni esempi di progressi seppur limitati.

Tre convogli del WFP con un totale di 25 camion sono stati autorizzati a utilizzare il valico di Erez, nel nord di Gaza, il 14, 15 e 16 aprile, per consegnare pacchi alimentari e farina. Gli orari di apertura dei valichi Kerem Shalom e Nitsana sono stati ampliati da parte israeliana. Ma le preoccupazioni per la sicurezza fanno sì che gli orari non possano essere ampliati nella stessa misura da parte di Gaza.

Alcune panetterie hanno ripreso le operazioni nel nord e nel centro di Gaza, le prime a riaprire da mesi. Ma i progressi evidenti in un'area sono spesso vanificati da ritardi e restrizioni altrove.

Ad esempio, anche se le autorità israeliane hanno gestito più convogli di aiuti, tali autorizzazioni vengono spesso concesse quando è troppo tardi per effettuare le consegne e tornare in sicurezza. Si può dire che il nostro personale non può operare nell'oscurità in una zona di guerra disseminata di ordigni inesplosi. Quindi l'impatto è limitato e talvolta nullo. Gli sgomberi aumentano, ma permangono ostacoli agli aiuti alle persone che ne hanno un disperato bisogno.

Durante la settimana dal 6 al 12 aprile, Israele ha negato oltre il 40% delle richieste delle Nazioni Unite che richiedevano il passaggio attraverso i checkpoint israeliani. Abbiamo urgentemente bisogno di progressi significativi e misurabili, tra cui, ad esempio, la consegna illimitata di aiuti attraverso il porto di Ashdod e il riavvio della linea di galleggiamento di Nahal Oz.

Per evitare una carestia imminente e ulteriori morti prevenibili dovute a malattie, abbiamo bisogno di un salto di qualità negli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza. Il cibo è essenziale; lo stesso vale per l'acqua pulita, i servizi igienico-sanitari e l'assistenza sanitaria.

Ciò significa affrontare le sfide che impediscono le consegne. Le agenzie umanitarie, guidate dall'UNRWA che è la spina dorsale delle nostre operazioni, devono essere in grado di spostare cibo e altre forniture in modo sicuro e attraverso tutti i possibili percorsi e attraversamenti, dentro e attraverso ogni parte di Gaza. Ciò richiede sistemi di consegna migliorati attorno a tutte le rotte di rifornimento e ai punti di ingresso.

Anche gli umanitari hanno bisogno di sicurezza. Quasi 250 operatori umanitari, tra cui più di 180 membri del nostro personale, sono stati uccisi a Gaza. Ribadisco il mio appello per indagini approfondite su queste tragiche morti.

Proprio la scorsa settimana, un veicolo dell'UNICEF che viaggiava con un convoglio è stato coinvolto in un fuoco incrociato.

Fornire aiuti su larga scala richiede la piena e attiva facilitazione delle operazioni umanitarie da parte di Israele, anche attraverso un sistema di notifica umanitaria funzionante. Inoltre, sono necessarie comunicazioni migliori e dirette tra gli operatori umanitari e i decisori militari sul campo.

Questo è essenziale e deve essere attuato immediatamente.

Per il momento le nostre operazioni di aiuto incontrano enormi difficoltà e sono poco funzionali. Non possono operare in modo organizzato e sistematico; possono solo cogliere le opportunità per fornire aiuti quando e dove possibile.

E gli operatori umanitari da soli non possono affrontare l'enormità dei bisogni di Gaza. Il settore privato è fondamentale. Aumentare il traffico commerciale è essenziale.

Ciò che serve è chiaro: un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza; il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi; e la fornitura senza ostacoli di aiuti umanitari.

La comunità internazionale ha la responsabilità condivisa di fare tutto il possibile affinché ciò accada.



Un approccio globale alla riduzione dell'escalation deve anche invertire la situazione esplosiva nella Cisgiordania occupata.

Più di 450 palestinesi, tra cui 112 bambini, sono stati uccisi nella Cisgiordania occupata dal 7 ottobre – la maggior parte dalle forze israeliane nel corso delle loro operazioni e negli scambi tra forze israeliane e palestinesi armati.

Altri sono stati uccisi da coloni israeliani armati, a volte in presenza delle forze di sicurezza israeliane che, secondo quanto riferito, sono rimaste a guardare e non hanno fatto nulla per impedire queste uccisioni.

L'anno scorso si è registrato il maggior numero di attacchi di questo tipo e di episodi di violenza e intimidazione contro le comunità palestinesi da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a registrarli nel 2006.

Dal 7 ottobre, anche diciassette israeliani, compreso un bambino, sono stati uccisi nella Cisgiordania occupata e in Israele.

In aggiunta a questo numero, la notizia dell'uccisione di un ragazzo israeliano di 14 anni durante il fine settimana ha scatenato un'altra ondata di attacchi armati di coloni contro almeno 37 villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata. Quattro palestinesi sono stati uccisi, compreso un ragazzo di 17 anni.

"Condanno ogni violenza contro i civili. Esorto Israele ad adottare misure immediate per porre fine ai livelli senza precedenti di violenza dei coloni e a ritenere responsabili coloro che hanno perpetrato tali attacchi.

E chiedo a Israele, in quanto potenza occupante, di proteggere la popolazione palestinese della Cisgiordania occupata dagli attacchi, dalla violenza e dalle intimidazioni.

Lo sfondo di questa spaventosa ondata di violenza è la continua espansione degli insediamenti israeliani. I Rhey di per sé costituiscono una violazione del diritto internazionale – e ripetute operazioni israeliane su larga scala nelle aree palestinesi.

Le dichiarazioni secondo cui le aree ora costituiscono territorio dello Stato israeliano, insieme alle decisioni legali che rafforzano gli insediamenti e potenzialmente aumentano le demolizioni e gli sfratti, rischiano di minare la contiguità di un futuro stato palestinese e di negare la speranza a una generazione di palestinesi.

Israele e la comunità internazionale devono sostenere e collaborare con il nuovo governo palestinese per affrontare le sue sfide fiscali, rafforzando la sua capacità di governance e preparandolo ad assumere nuovamente le sue responsabilità a Gaza in futuro.

Esorto tutti gli attori a riconoscere il ruolo fondamentale che l'Autorità Palestinese dovrebbe svolgere a Gaza e ad adoperarsi per consentirne il ritorno al momento opportuno.



L'obiettivo finale rimane una soluzione a due Stati: Israele e Palestina vivono fianco a fianco in pace e sicurezza, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e degli accordi precedenti.

Ciò significa la fine dell'occupazione e la creazione di uno Stato palestinese pienamente indipendente, democratico, contiguo, vitale e sovrano, con Gaza come parte integrante.

La comunità internazionale ha la responsabilità e l'obbligo morale di contribuire a far sì che ciò accada.



Gli sforzi di allentamento della tensione a livello regionale devono anche affrontare la situazione estremamente difficile in Libano, in particolare lungo la Linea Blu.

Gli scontri a fuoco tra le forze israeliane e Hezbollah stanno imponendo un tributo crescente alle comunità civili in Israele e Libano. Decine di civili sono stati uccisi e decine di migliaia sono sfollati su entrambi i lati della Linea Blu.

Questi scambi potrebbero acquisire uno slancio proprio. Attacchi in profondità nei territori del Libano e di Israele potrebbero innescare uno scontro ancora più serio, come abbiamo visto in passato.

Invito tutte le parti a esercitare la massima moderazione ed evitare ulteriori violazioni della cessazione delle ostilità nel quadro della risoluzione 1701.

Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere gli sforzi di diversi paesi per incoraggiare la riduzione della tensione e lavorare per una soluzione diplomatica.



Gli sforzi di allentamento della tensione a livello regionale devono anche garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Inoltre, rispettando i diritti e i doveri relativi alla navigazione marittima in conformità con il diritto internazionale.

Gli attacchi Houthi alla navigazione mercantile e commerciale continuano a perturbare il commercio globale. Hanno subito attacchi da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Gli scontri armati su questa via d'acqua cruciale aumentano i rischi su tutta la linea: rischi per le catene di approvvigionamento; rischi di un disastro ambientale derivante da una nave mercantile o da una petroliera danneggiata; rischi di una grave escalation e di un confronto tra grandi potenze, con spaventose ricadute politiche, di sicurezza, economiche e umanitarie.

Tutti gli attacchi alle navi mercantili e commerciali sul Mar Rosso devono cessare immediatamente. La comunità internazionale deve agire insieme per prevenire un'escalation nel Mar Rosso che aggraverebbe le tensioni e minerebbe la pace, la sicurezza regionale e il commercio internazionale.

Il popolo dello Yemen deve essere sostenuto verso un processo politico per una pace giusta e sostenibile.



Il Medio Oriente è sul filo del rasoio.

Le recenti escalation rendono ancora più importante sostenere gli sforzi in buona fede volti a trovare una pace duratura tra Israele e uno Stato palestinese pienamente indipendente, vitale e sovrano.

Il mancato progresso verso una soluzione a due Stati non farà altro che aumentare la volatilità e il rischio per centinaia di milioni di persone in tutta la regione. Continueranno a vivere sotto la costante minaccia della violenza.

Esorto ogni governo coinvolto a utilizzare la propria influenza e influenza per promuovere la creazione di fiducia, la sicurezza reciproca e la pace regionale.

Abbiamo l'obbligo morale condiviso di promuovere uno sforzo globale di allentamento della tensione in Medio Oriente, al fine di ridurre i rischi, aumentare la stabilità e aprire la strada verso la pace e la prosperità per i paesi e le popolazioni della regione e oltre".