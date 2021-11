Il duo di dj piemontesi formato da Stefano Pain & Francesco Pittaluga ha remixato "Life Goes On" super hit del 2000 firmata dal top dj americano Georgie Porgie. La label è I Am House. Il sound del brano, un mix vincente di sonorità che guarda al passato, al presente e al futuro della house fa muovere a tempo. E come sempre quando si tratta di professionisti del sound come Stefano Pain & Francesco Pittaluga, l'efficacia sul dancefloor è assicurata.

Il bello è che l'energia di un remix come questo si sente forte anche altrove, mica solo in disco. La Versione Dub del remix ha già raggiunto la posizione n.1 nel Preorder di Traxsource, uno dei portali di riferimento per i dj del mondo... e a soli due giorni dall' uscita la posizione N.20 della House Chart sullo stesso portale. Non mancano i primi passaggi in diversi network radiofonici, spesso su emittenti nazionali, ed il supporto di top dj come Mark Knight e Jamie Lewis nei loro radio show & chart.

Prossimamente, sempre su etichetta I Am House usciranno nuove produzioni e nuovi remix a cura di Stefano Pain & Francesco Pittaluga... perché i professionisti del sound non sanno stare con le mani in mano.



Georgie Porgie "Life Goes On" (Stefano Pain and Francesco Pittaluga House Remix) su Spotify:

https://open.spotify.com/track/6llR18NduNLiuXixhbU6Qm?si=fb18609dd9ef4f93