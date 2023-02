Proseguono a ritmi serrati i lavori del Comitato Organizzativo dell'Evento Campano del Premio Speciale "ECCELLENZE ITALIANE NELLA VIGILANZA PRIVATA E DELLA SICUREZZA" che vede la città di NAPOLI, ancora una volta crocevia d'Italia, ma con presenze anche Europee ed Internazionali. Saranno infatti presenti all'Evento, sia Rappresentanti Istituzionali Nazionali che Esteri, ma anche addetti ai lavori espressione di altri Organismi e Corpi a livello Europeo e non solo.

L'evento che ha ricevuto diversi Patrocini Istituzionali, primo fra tutti quella della Città che lo ospita, della Presidenza della 7ª Municipalità di Napoli, ma anche da diversi Organismi Internazionali accreditati alle Nazioni Unite, fra cui il Consolato del Benin a Napoli, la World Bilaterale Agency, con la partecipazione straordinaria all'evento dell'Ambasciatore Intergovernativo, H.E. Dott Andrea TASCIOTTI, di Organismi Partners a livello Internazionale, fra la I.S.G. FED. CORP. - Ente Bilaterale per la Sicurezza Sociale e Sussidiaria, la Difesa Civile e dei Diritti Umani ed il Contrasto della Tratta degli Esseri Viventi, nonché la partecipazione di altri Organismi del Settore a livello Europeo ed Internazionale.

Un plauso va all'ideatore di questa iniziativa, Dott. Giuseppe ALVITI, che volge alla luce come 1ª edizione Evento, post pandemia, in cui si è voluto principalmente dare un segnale forte di coesione fra le varie realtà del settore che molto spesso, appaiono all'opinione pubblica divisi, controtendenti e disarticolati.

Questa iniziativa vuole essere un punto nevralgico di incontro e confronto per concretizzare proposte costruttive in termini di Vigilanza Privata e Sicurezza, volte anche a migliorare le condizioni di chi vi opera, oltre che il confronto con la Collettività, ma vuole essere anche un momento di piacevole condivisione e di gratificazione per i tanti colleghi ed istituti, che nel corso dell'anno si sono distinti per altruismo, eroismo ed espressioni di elevata professionalità, nonché abbiamo pensato in seno al Comitato Organizzativo di creare una sezione apposita in cui vagliare e premiare Istituti e Servizi che si siano distinti per particolare lustro in termini di professionalità, innovazione tecnologica e benessere dei propri lavoratori, conclude il leader Giuseppe ALVITI.

È possibile ancora prenotarsi per partecipare gratuitamente alla manifestazione, inviando una mail al Coordinamento dell'iniziativa, oppure compilando il modulo di richiesta accreditamento sul sito: www.premiovigilanzasicurezzaitalia.it oppure inviando una mail con i propri dati a: [email protected]

La partecipazione è gratuita.