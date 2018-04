Il Festival Redenez Vous propone due veterani del cinema e del teatro di ricerca, il duo Dominique Abel e Fiona Gordon che presentano "Paris pieds nus" (Parigi a piedi nudi - Lost in Paris) distribuito in sala da Academy Two.

Un omaggio al cinema muto ed a Jacques Tati, a Aki Kaurismäki, Chaplin e alla Ville Lumière.

Tra gli interpreti del film anche Emmanuelle Riva, Pierre Richard e Emmy Boissard Paumelle.