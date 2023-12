Annunciate le candidature ai Michigan Movie Critics Guild Award al loro debutto nella Stagione dei Premi.

A conquistare il maggior numero di nominations spiccano 3 film: il vincitore del People's Choice Award all'ultimo Toronto International Film Festival, American Fiction; l'apprezzata commedia agro-dolce di Alexander Payne, The Holdovers; il film campione di incassi, Barbie.

Tra le varie categorie spicca quella per la Miglior attrice laddove troviamo tra le nominate: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Greta Lee (Past Lives), Carey Mulligan (Maestro), Emma Stone (Poor Things).