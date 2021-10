La prossima settimana potrebbe dire la parola fine sulla vicenda relativa alla chiusura della Whirlpool di Napoli dopo la conferma del licenziamento degli oltre 300 dipendenti arrivata lo scorso fine settimana. Ma i lavoratori dello stabilimento di via Argine non si arrendono, determinati a continuare la loro lotta per salvaguardare il posto di lavoro.

Prima tappa lo stadio Maradona. Oggi, dagli spalti dello stadio, durante la partita di Serie A tra Napoli e Torino esporranno uno striscione con su scritto NAPOLI NON MOLLA, per fare appello a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo affinché continui a far sentire la sua voce per supportare questa vertenza.

Martedì prossimo, in occasione dell'annunciato nuovo incontro al MISE con i ministri Orlando e Giorgetti sarà organizzato un trasferimento in autobus per Roma, mentre per venerdì è attesa la sentenza del Tribunale di Napoli sul ricorso presentato da Fim, Fiom e Uilm contro i licenziamenti per comportamento antisindacale da parte di Whirlpool. Ma tutta la settimana sarà scandita da iniziative di lotta.

Lunedì pomeriggio è previsto un coordinamento nazionale con gl altri stabilimenti Whirlpool in cui saranno decise altre iniziative di lotta in tutto il gruppo.