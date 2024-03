Il pluripremiato film di Christopher Nolan, dato come il grande favorito ai prossimi Oscar, Oppenheimer, ha conquistato ben 13 nominations sfiorando il record di 14 di cult movie come Titanic, La La Land ed Eva contro Eva.

Ecco un focus sul percorso del film durante l’Awards Season dalla candidatura a sorpresa per i migliori costumi ad un paio di curiosità come la scelta del regista di proiettare JFK di Oliver Stone per la troupe con lo scopo di mostrare loro il tipo di film che aveva in mente al fatto che è il primo film diretto da Nolan in cui Cillian Murphy è apparso senza Sir Michael Caine dopo cinque film prima di questo fino ai prossimi progetti di Cillian Murphy (il tanto atteso “trequel” del classico horror zombie new wave 28 Years Later), Emily Blunt (Smashing Machine con Dwayne Johnson “The Rock”) e Robert Downey jr. (All-Star Weekend, l’opera prima dell’attore premio Oscar Jamie Foxx, con Gerard Butler e Benicio Del Toro).