Stavolta a Quartararo è riuscita la fuga in stile Lorenzo e così, con la sua Yamaha, si è portato a casa la vittoria nel GP d'Italia che si è corso domenica sul tracciato del Mugello. Sul podio sono finiti, nell'ordine Oliveira (KTM) e Mir (Suzuki).

E le Ducati? Bagnaia mette la ruota anteriore sul cordolo e scivola nella ghiaia nella primissima parte di gara, dopo essere scattato al comando subito dopo il via, aprendo così la strada alla marcia trionfale di Quartararo, contrastato dalla Pramac di Zarco, giunto a fine gara quarto, che ha potuto reggere il confronto con il connazionale, ma solo per alcuni giri, grazie alla potenza del motore Ducati sul rettilineo d'arrivo.

An exceptional performance on an emotional day 👏@FabioQ20 is your #ItalianGP winner 🇮🇹#MotoGP pic.twitter.com/kh8oe2108M