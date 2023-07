Il clima italiano sta diventando sempre più tropicale e all'inizio della settimana ci sarà l'arrivo di un nuovo anticiclone che porterà ancora caldo estremo sulla penisola.

Il nome? Caronte bis... ma senza l'aggiunta classica che caratterizza un nuovo episodio di una serie cinematografica, tipo "il ritorno", "la vendetta" o simili. Invece sarebbe stato adattissimo... Caronte bis, l'insistenza oppure la persistenza... o qualcosa di simile.

Infatti, la nuova ondata di caldo africano porterà temperature addirittura più alte rispetto a quelle registrate finora tanto da arrivare a superare persino i 45° C, con picchi fino a 48° C in Sardegna e in Puglia.

A causa di queste temperature elevate aumenta anche il rischio di fenomeni estremi... nubifragi, grandine, alluvioni. I fenomeni estremi sono strettamente legati al caldo e all'umidità: maggiore è la calura e l'umidità presente nell'aria, maggiore sarà la formazione di piogge, grandine e rovesci temporaleschi. Inoltre, l'aria più calda diventa anche più leggera, portando il vapore acqueo fino a 10 km di altezza all'interno dei cumulonembi, dove gela e causa grandinate di notevole dimensione, come accaduto di recente nella Pianura Padana.

Insomma, ci troviamo ad affrontare caldo africano, grandinate record e venti tempestosi: questo è il nuovo clima dovuto al riscaldamento globale, che sta trasformando l'Italia in una terra sempre più tropicale.

In questo articolo, l'Aeronautica militare spiega la correlazione tra le onde di calore e la pressione atmosferica (meteoam.it).

Quindi, che tempo ci attende già da lunedì?

Al nord: soleggiato e molto caldo. Al centro: soleggiato e caldo con temperature fino a 40°C. Al sud: sole e caldo estremo con temperature fino a 45-48° C.