Susanna Esposito, Direttrice della Clinica Pediatrica dell’Università di Parma, è presente nel ranking “Highly Cited Researchers”: si tratta dei ricercatori le cui pubblicazioni sono state citate più volte. Altri due docenti dell’Università di Parma nella prestigiosa classifica.0



Susanna Esposito è tra i tre “Highly Cited Researchers” dell’Università di Parma

L’Università di Parma vede confermato il suo prestigio internazionale: ben tre docenti (Daniele Del Rio, Susanna Esposito e Marco Ventura) dell’Ateneo sono comparsi nel ranking annuale curato dal Web of Science Group di Clarivate Analytics, tra le più rinomate società di valutazione in ambito scientifico-accademico. Anche Nicola Bragazzi, assegnista di ricerca presso l’Università di Parma, ha meritato il notevole riconoscimento, che costituisce una delle maggiori onorificenze accademiche a cui un ricercatore possa ambire. Susanna Esposito è dunque tra i 115 ricercatori italiani che hanno ricevuto tale omaggio, contribuendo a rendere il Paese decimo nella classifica mondiale. Il Rettore Paolo Martelli si è complimentato con i docenti in un caloroso discorso: “Anche quest’anno la presenza dell’Università di Parma nella classifica Highly Cited Researchers si dimostra forte e importante. Ai colleghi che con grande impegno hanno ottenuto questo risultato va il mio più grande ringraziamento. Ancora una volta l’Ateneo si dimostra un terreno fertile per la ricerca: un terreno dove i risultati arrivano grazie al lavoro e ad obiettivi condivisi. Che la comunità scientifica internazionale riconosca tutto ciò per noi non può che essere motivo di grande orgoglio”.



Susanna Esposito: profilo, competenze e riconoscimenti

Susanna Esposito si occupa principalmente di infettivologia, vaccinazioni, farmacologia e medicina personalizzata in malattie ad alta complessità in ambito pediatrico. La pediatra riveste inoltre ruoli di rilievo in Società Scientifiche e Agenzie sanitarie. Susanna Esposito è anche la Presidente di tre Master dell'Università di Parma e svolge il ruolo di coordinatrice della terza missione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Come Direttrice della Scuola di Specializzazione in Pediatria e Direttrice della Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ha contribuito in modo significativo all'istruzione e alla formazione di futuri medici e pediatri.