Vesrtappen bissa il successo di una settimana fa e sulla stessa pista di Spielberg conquista la vittoria anche nel Gran Premio d'Austria, nono appuntamento della stagione 2021 della Formula 1.

La vittoria conquistata da Verstappen è la quarta in cinque gare e lo porta a 32 punti di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton che oggi, dopo aver danneggiato sui cordoli la sua Mercedes, non ha potuto far meglio del quarto posto, dietro al compagno di squadra Bottas e alla sorprendente McLaren di Lando Norris.

E vista la facilità con cui la Red Bull di Verstappen ha dominato la gara, è naturale chiedersi se vi siano possibilità per Hamilton e la Mercedes di contrastare la corsa dell'olandese verso il primo titolo mondiale.

La Ferrari, con Sainz, è riuscita ad assicurarsi il quinto posto proprio all'ultimo giro, dove il pilota spagnolo, grazie a gomme meno usurate, è riuscito a superare la Mc Laren di Ricciardo finito settimo, perché Perez (quinto alla bandiera a scacchi) con l'altra Red Bull è riuscito ad azzerare quasi del tutto i 10 secondi di penalità accumulati per aver ostacolato irregolarmente per ben due volte Leclerc, mentre stava per superarlo. Il pilota monegasco ha poi tagliato il traguardo all'ottavo posto.

LAP 41/71



Lightning strikes twice! Leclerc goes through the gravel after he runs out of road fighting with Perez #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/QchnibRh2i — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Curiosità da notare il fatto che ad inizio gara lo stesso Perez era stato ostacolato da Norris che lo aveva spinto all'esterno per evitare di essere superato dal pilota messicano. Anche a Norris sono stati inflitti 5 secondi di penalità, risultati poi ininfluenti sul suo piazzamento finale.

Gasly (AlphaTauri) e Alonso (Alpine), gli altri due piloti che sono andati a punti occupando, rispettivamente, la nona e la decima posizione.

Da registare, all'ultimo giro, l'incidente causato da Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) che, chiuso da Russel (Williams) mentre tentava di superarlo, ha poi urtato il peumatico posteriore sinistro della Aston Martin di Vettel che gli si era infilato all'interno, causando l'uscita di pista di entrambe le vetture.

A dramatic end to the race, as former team mates collide#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/mS8rG9mKWo — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Verstappen, che ha piazzato anche il giro veloce in gara conquistando così un punto in più, ha adesso 182 punti nella classifica del mondiale piloti, contro i 150 di Hamilton. Perez è terzo con 104, tallonato dal sorprendente Norris con 101, mentre Bottas è solo quarto con 92 punti.

La Formula 1 tornerà in pista tra due settiamane con il Gran Premio di Gran Bretagna che si correrà a Silverstone il 18 luglio, penultima gara prima della pausa estiva.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1411697796432936960