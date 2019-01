La Famiglia Addams, ritorno flash al teatro Nuovo Milano poi ancora tour

Dopo gli applausi e i consensi della critica della scorsa stagione torna, al Teatro Nuovo di Milano,La Famiglia Addams.I personaggi creati da Charles Addams negli anni Trenta prendono vita sul palco del Teatro di Piazza San Babila dall'11 al 13 gennaio 2019.

A vestire i panni del capofamiglia è Gabriele Cirilli che interpreta Gomez, mentre Pamela Lacerenza è la gelida moglie Morticia. Rosy Messina e Alfredo Simeone vestono i panni rispettivamente di Mercoledì e Puglsley, i due figli. Completano il cast Umberto Noto (zio Fester), Claudia Campolongo (La nonna), Filippo Musenga (Lurch), Andrea Carli (Mal Beineke), Mary La Targia (Alice Beineke) e Giuseppe Orsillo (Lucas Beineke).

A firmare la regia è Claudio Insegnoreduce dal successo di altre produzioni targate Teatro Nuovo come Spamalot e Hairspray e l'ultimo Kinky Boots, Musical che hanno conquistato nelle loro rispettive tournée, pubblico e critica. Mentre coreografie e musiche sono firmate rispettivamente da Valeriano Longonie dal M° Angelo Racz. Musica e liriche sono diAndrew Lippa,il Libretto Marshall Brickmane Rick Elice.

La famiglia Addams racconta una storia originale, che in realtà è l'incubo di ogni padre. In un’enorme e fatiscente villa di stile vittoriano, decisamente sinistra, vive una ricchissima famiglia: la Famiglia Addams, appunto. La primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, è ormai diventata una piccola donna e come spesso accade in adolescenza, si è innamorata di un giovane ragazzo, dolce, intelligente, cresciuto in un'ordinaria, famiglia rispettabile. Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che si vede costretto a fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: mantenere un segreto alla sua amatissima e fascinosissima moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno decide di imbastire una cena di gala per il fidanzato della giovane.

Non ci resta altro che darvi appuntamento con l'eccentrica e macabra famiglia americana, protagonista di film, serie tv e strisce a fumetti famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e la pungente satira di costume.

Teatro Nuovo

piazza San Babila - Milano

www.teatronuovo.it

info@teatronuovo.it

Telefono: +39 02 794026

_©Angelo Antonio Messina