Si prevede che la dimensione del mercato globale dell'estrusione di alluminio raggiungerà i 104,15 miliardi di dollari entro il 2028, espandendosi a un CAGR del 7,8% nel periodo di previsione.

Si prevede che l'aumento degli investimenti nelle infrastrutture e nell'edilizia residenziale guidi la crescita del mercato nel periodo di previsione. Le economie emergenti dell'Asia del Pacifico, dell'America centrale e meridionale, del Medio Oriente e dell'Africa stanno assistendo a crescenti investimenti nel settore residenziale e delle infrastrutture a causa della rapida urbanizzazione, dell'aumento dei livelli di reddito pro capite e dell'aumento della popolazione. Ad esempio, nel budget economico dell'anno fiscale 2020-21, il governo indiano ha annunciato un finanziamento di circa 1,41 trilioni di dollari per progetti infrastrutturali nel paese.

Il governo indiano è pronto a sviluppare 6.500 progetti nell'ambito del National Infrastructure Pipeline (NIP) nei prossimi cinque anni. Oltre al settore delle costruzioni, si prevede che anche la crescita nel settore automobilistico e dei trasporti svolgerà un ruolo cruciale nel guidare la crescita del mercato. L'alluminio, essendo un materiale leggero, aiuta a ridurre le emissioni delle automobili. Inoltre, a causa di varie severe normative governative in materia di emissioni di carbonio, le case automobilistiche preferiscono questo materiale all'acciaio per la produzione automobilistica.

La pandemia di Covid-19 ha creato interruzioni nella catena del valore del settore in vari paesi, come la Cina. Tuttavia, il Paese è pronto per un forte rimbalzo delle sue attività economiche, dopo l'allentamento dei controlli economici e sociali dall'aprile 2020. Dove le altre principali economie del mondo hanno registrato un PIL negativo per il secondo trimestre (aprile-giugno) del Nel 2020 la Cina ha registrato una crescita del PIL del 3,2%. La crescita economica del paese ha contribuito ad attenuare l'impatto della pandemia per il resto del 2020. Il segmento dei prodotti delle forme ha generato la maggiore quota di fatturato dell'80% nel 2020 e si stima che manterrà la posizione di leader nel periodo di previsione. La crescita di questo segmento è attribuita alla crescente domanda di canali, tubi e angoli in varie applicazioni, come componenti edili, architettonici e automobilistici, computer ed elettrodomestici.

In termini di ricavi, si prevede che il segmento delle applicazioni per autoveicoli e trasporti crescerà a un CAGR costante del 6,9% dal 2021 al 2028. Proprietà come flessibilità, durata e resistenza alla corrosione consentono l'utilizzo dell'estrusione di alluminio nelle applicazioni automobilistiche e dei trasporti, guidando così la crescita del segmento.

L'Asia del Pacifico è stato il mercato regionale dominante nel 2020, in termini di entrate, e si prevede che manterrà la sua posizione in crescita al CAGR più veloce nel periodo di previsione. Gli investimenti diretti esteri stabili (IDE) nei settori manifatturieri di Cina, India, Corea del Sud, Indonesia e Singapore sono uno dei fattori chiave che guidano il mercato regionale dell'APAC. Il mercato è altamente competitivo in cui la maggior parte degli operatori si sta concentrando sulla creazione dei propri fattori di differenziazione. La creazione di un canale di vendita efficiente è di fondamentale importanza per i produttori del mercato