Un gran premio all'insegna della noia quello della Stiria che si è disputato questa domenica a Spielberg sul Red Bull ring.

Una gara pressoché perfetta da parte di Verstappen che l'ha condotta in testa dall'inizio alla fine davanti ad Hamilton che mai ha impensierito il pilota olandese, accontentandosi della seconda posizione e del punto in più guadagnato con il giro veloce, facendo un cambio gomme a due giri dal termine della gara. Unica soddisfazione per la Mercedes, oltre a quella di aver messo entrambi i suoi piloti su tutti i gradini del podio, grazie al terzo posto di Bottas, anche se ottenuto con fatica, dato che sul traguardo è riuscito a tener dietro l'altra Red Bull di Perez per meno di un secondo.

Per quanto riguarda la corsa degli "altri", a prevalere è stato Norris che non la McLaren ha ottenuto il quinto posto davanti alle due Ferrari di Sainz e Leclerc, con quest'ultimo che si è però guadagnato la menzione di miglior pilota di giornata.

Infatti, a seguito di un contatto con Gasly (AlphaTauri), che costringerà al ritiro il pilota francese, il pilota della rossa è dovuto ritornare ai box alla fine del primo giro per cambiare il musetto (e le gomme), per poi battagliare con il resto del gruppo fino a riuscire a mettersi alle spalle del compagno di squadra una volta che la bandiera a scacchi è stata sventolata.

Ottima anche la prova di Russell che con la sua non brillantissima Williams ha navigato intorno all'ottava posizione, prima di essere costretto al ritiro da un problema alla power unit.

Sono adesso 156 i punti nel mondiale piloti di Verstappen, che si trova davanti ad Hamilton che ne ha 138. Più indietro Perez e Norris che, rispettivamente, hanno 96 e 86 punti.

Tra una settimana la Formula 1 tornerà a gareggiare nuovamente sulla stessa pista per il Gran Premio d'Austria che, se la Mercedes non s'inventerà qualcosa per colmare il gap che la divide dalla Red Bull, rischia di essere una gara in fotocopia rispetto a quella a cui, con fatica, abbiamo assistito oggi.