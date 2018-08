Vigù: “IL MIO BICCHIERE”. Arriva per fonoprint il nuovo singolo dell'artista palermitano

Dal 29 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali sarà disponibile il brano pop che accompagnerà l'estate italiana con le sue frizzanti sonorità.

“Il mio bicchiere” è un brano spumeggiante che parla della necessità di assaporare fino in fondo la vita, senza inibizioni, maschere o preconcetti.

Il bicchiere è metafora della vita, da riempire con un cocktail fatto di vere ed autentiche emozioni in una società che ci ubriaca allineandoci.

"Il mio bicchiere" è il singolo per l'estate che ci regala un messaggio importante:

«Scegliere di essere noi stessi e, in una splendida metafora, poter affermare "dammi da bere riempi il mio bicchiere”». Vigù

Etichetta: Fonoprint

Radio date: 29 giugno 2018

BIO

Vito Guidera - in arte Vigù - nasce a Palermo il 21/09/1981. A soli dieci anni inizia a scrivere canzoni scoprendo la passione per il canto, privilegiando il genere dance e pop. L'arte prende vita, il canto, il ballo ed il cabaret fanno di VIgù un vero e proprio show man.

Tra i brani scritti spiccano i singoli dance "You've got to say you love", "Ricomincio da qui" e "Senza ostacoli", veri e propri successi radiofonici.

Nel 2015 Vigù si stacca dal genere dance avvicinandosi al "ballad" con il brano "Il silenzio non fa rumore" liberamente ispirato alla figura di Robin Williams, presentato a Sanremo Giovani e rimasto in rotazione radiofonica per diversi mesi; ha partecipato anche l'anno successivo con "Che bella giornata".

Nel 2016 nasce un nuovo progetto musicale che punta verso il mondo latino, con l'uscita del brano "Cuento los pasos” e successivamente partecipa ad "Area Sanremo" con la ballad "Ritrovo in me". Nel 2017 sua è la sigla ufficiale per il progetto "Spingitori di carrozzelle” legato alla Rimini Marathon che conta piu di novemila iscritti. Il video realizzato da Simone Campanati regista 30.000 visualizzazioni; con quel brano, "Ruote sui miei passi", nello stesso anno partecipa a BMA (Bologna Musica d'Autore) capitanata da Leo Cavalli del prestigioso studio Fonoprint, ed arriva in finale.

