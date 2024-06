La giornata dell'8 giugno al Caffè '80 ha regalato emozioni forti per la presenza delle DeLorean di "Ritorno al Futuro" e di K.I.T.T. della serie televisiva "Supercar".

Non poteva mancare, a questa manifestazione l'artista biscegliese Artistiknickpaul - Nicola Paulillo che ha donato alla proprietaria dell' iconico locale, Federica Fanciullo, l'opera che gli ha donato notorietà, ossia l'opera di "Ritorno al futuro", street art su tela. Un'opera molto più profonda di quanto ci si possa immaginare.

La base dell' opera è uno spazio composto da Luna, stelle, pianeti che danno un senso di grandezza e rappresentano l' infinito e l'immensità. Poi c'è una rete spazio temporale che rappresenta i viaggi nel tempo che lo street artist ha sempre fantastico nella sua mente.

Per finire ci sono due scritte: Ritorno al futuro e Caffè '80.

"La scritta Ritorno al futuro - spiega l'artista - è stata la parte più difficile, perchè dovevo sezionare bene i tre colori per poter realizzare gli stencyl e ultimare il lavoro. A lavoro ultimato ho dato il tocco fosforescente. Ed ecco l'opera.

Accanto e sotto la scritta ci sono lavori incompleti di Marty McFly e della DeLorean, volutamente lasciati così dall'autore.

Artistiknickpaul racconta che, mentre realizzava l'opera destinata alla collettiva "Omaggio al cinema" dove era presenta, come ospite il noto regista Federico Moccia, venne a mancare suo fratello al quale era legatissimo. Egli afferma che chiunque vuole essere un Marty McFly che vuole tornare indietro con una qualsiasi macchina del tempo per poter rivedere e scambiare qualche parola o cercare di salvare la vita a un tuo caro che adesso non c'è più.

Inoltre, al Caffè '80 è già presente da più di un anno un'altra opera di Nicola Paulillo a tema "Back to the Future", Ossia una DeLorean volante con gli sportelli aperti ad ali di gabbiano che viaggia nello spazio, con il magnifico scenario della luna alle spalle. Lavoro questo, che è un'omaggio all'auto che h fatto sognare intere generazioni.

Quindi vi aspetto tutti al Caffè '80; strada statale per Lecce n. 72, Brindisi. Accorrete numerosi per ammirare sia l'opera che la mitica DeLorean e gustare gli ottimi panini, immergendosi nel mondo di Doc, Marty e tutti gli altri personaggi che hanno reso grande questa trilogia.