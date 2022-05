"Mi appresto a firmare un disegno di legge che aggiunge un altro importante strumento ai nostri sforzi per sostenere il governo dell'Ucraina e il popolo ucraino nella loro lotta per difendere il loro paese e la loro democrazia contro la brutale guerra di Putin.. Voglio ringraziare i membri del Congresso tramite i rappresentanti qui presenti (i senatori Ben Cardin, Elissa Slotkin e la deputata Victoria Spartz) per averne ottenuto l'approvazione insieme a tutti coloro che hanno sostenuto il disegno di legge, che dimostra che il sostegno all'Ucraina è fondamentale in questo momento.Ogni giorno gli ucraini pagano con la vita e combattono insieme le atrocità di cui i russi si sono resi, oltre ogni limite, responsabili. E il costo di questa lotta non è basso, ma cedere all'aggressione sarebbe ancora più costoso. Ecco perché li stiamo supportando. Ieri [domenica, ndr] abbiamo celebrato la Giornata della Vittoria in Europa - che segna la fine di una transizione di devastazione come conseguenza della seconda guerra mondiale e della sconfitta del fascismo in Europa. E oggi l'Europa celebra un altro giorno importante dell'anniversario. Il 9 maggio 1950, pochi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'Europa iniziò a lavorare per rafforzare i legami di unità tra le nazioni, in particolare l'unità economica e la prosperità economica condivisa. L'idea alla fine è cresciuta fino a diventare quella che ora è l'Unione Europea a 27 Stati, una potenza economica e una forza globale per la pace e un partner affidabile su tutte le questioni internazionali.È un progetto utile a tutti, che riunisce Paesi che cooperano strettamente no solo dal punto di vista economico, come dimostra il sostegno attuale all'Ucraina. Mentre la guerra di Putin che ancora una volta porta distruzione in Europa, per riaffermare il duraturo impegno per un futuro fondato sulla democrazia, i diritti umani e la risoluzione pacifica dei disaccordi, firmerò questo disegno di legge".

Il preambolo di Biden fa riferimento alla firma della legge S. 3522, “Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022”, che consente di accelerare le procedure per l'invio di armi in Ucraina.

Un analogo disegno di legge fu approvato l'11 marzo 1941 per consentire al Presidente degli Stati Uniti del tempo di "...vendere, trasferire il possesso, scambiare, affittare, prestare, o disporre in altra maniera, a ognuno dei governi [la cui difesa è ritenuta dal Presidente vitale per la difesa degli Stati Uniti stessi] qualsiasi articolo per la difesa".

La legge fu firmata da Franklin D. Roosevelt che a fine ottobre 1941 approvò l'invio al Regno Unito di 1 miliardo di dollari in aiuti militari.

Un paio di mesi dopo, agli inizi di dicembre, gli Stati Uniti erano in guerra con Germania, Italia e Giappone.