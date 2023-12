Don Renato Sacco, consigliere di Pax Christi Italia, è tra le anime della marcia della pace che oggi pomeriggio, 31 dicembre, attraverserà la città di Gorizia, sulle orme del messaggio di Francesco per la 57.ma Giornata Mondiale della Pace del primo gennaio 2024: “Intelligenza artificiale e pace”. È un tema nel quale, ritiene don Sacco, si affronta da una parte il rischio che comportano le armi moderne e la tecnologia, ma dall’altra, osserva, “ci accorgiamo che la guerra è qualcosa di tragicamente umano, con il dolore, il sangue, i morti, la trincea, la disperazione, il dolore, la solitudine che riguarda proprio l'umano”.

La marcia da Gorizia

La 56.ma marcia della pace, promossa dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, dall’Azione Cattolica Italiana, Caritas Italiana, Movimento dei Focolari Italia e Pax Christi Italia, si snoderà, a partire dalle 16, lungo le vie di Gorizia, intervallata da testimonianze provenienti dall’Ucraina, dalla Terra Santa e da chi conosce la rotta migratoria dei Balcani, per terminare la sera alle 21 in Slovenia, nella cattedrale di Nova Gorica, con la Messa presieduta dall’arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli.

E sarà la prima marcia senza il vescovo emerito di Ivrea, monsignor Luigi Bettazzi, morto lo scorso luglio, già presidente di Pax Christi Italia.

La spesa per le armi

La scelta del luogo, spiegano gli organizzatori, è caduta su Gorizia che, insieme a Nova Gorica, sarà Capitale europea della cultura per il 2025. “Credo che nell'immaginario - prosegue don Sacco - Gorizia sia la città che evoca guerra, tragedia, è un punto di riferimento con altri territori, fa pensare ai confini, alle guerre passate e alle guerre presenti. Gorizia evoca tante cose e mi sembra attuale”.

Soprattutto la questione delle armi per don Renato resta il punto fondamentale da affrontare, al di là dei seri problemi di carattere etico che gli armamenti moderni dotati di AI arriverebbero a creare, resta il fatto che oggi la spesa per le armi resta drammaticamente alta.



Fonte: vaticannews.va