Niente da fare per la Lazio a Madrid, vince l'Atletico 2-0: biancocelesti secondi

Alla Lazio non riesce l'impresa per il primato, l'Atletico Madrid vince 2-0 e costringe i biancocelesti al secondo posto nella classifica del Gruppo E di Champions League.

In cinque minuti l'Atletico Madrid è già in vantaggio, Griezmann complica la serata biancoceleste. La squadra di Sarri però reagisce subito e con Zaccagni spaventa Oblak. Spavento biancoceleste a fine primo tempo: Hermoso in inserimento farebbe 2-0, ma Lino ostruisce l'intervento di Provedel e lo fa in fuorigioco. Annullato, Lazio sotto di un gol all'intervallo.

La ripresa comincia com'era iniziata la partita e in poco più di cinque minuti segnano di nuovo i Colchoneros. Lino conclude un'azione caotica in area insaccando all'incrocio il 2-0. Un colpo durissimo, che spezza le gambe e le velleità di ribaltone alla squadra di Sarri. Il tecnico dei capitolini cambia rapidamente volto, usando tutti e cinque i cambi a sua disposizione già prima del 70'. Il finale diventa quindi una sorta di melina degli spagnoli, che giocano con il vantaggio e col trascorrere del cronometro. La Lazio ammaina bandiera bianca e si accontenta del 2° posto nel girone.





Il Milan ribalta un ingenuo Newcastle, ma non basta per gli ottavi: rossoneri in EL

Il Milan fa il suo, vince a Newcastle 2-1 al termine di una rimonta di cuore dopo un primo tempo che era stato di fatto consegnato agli inglesi. Ma come si sapeva già, il destino non era nelle mani dei rossoneri. Il PSG fa risultato a Dortmund e va agli ottavi, con la squadra di Stefano Pioli che deve accontentarsi dell'Europa minore.

Inglesi ben più attivi, in controllo del pallone e della partita, sfiorando in più di un'occasione il vantaggio prima di sbloccare la partita al 33'. Rossoneri che si fanno vivi in una sola occasione con Rafael Leao al termine di una ripartenza, col portoghese che manda fuori di poco da posizione defilata. La rete è figlia di un'azione avviata da Gordon, proseguita dal giovane Miley e finalizzata con un destro secco di Joelinton che la manda nell'angolo alto più lontano.

La svolta arriva poco prima dell'ora di gioco con Leao che finalmente si accende e avvia un'azione proseguita con Giroud che serve Pulisic che trova il pari. La rete inaspettata rianima un Milan che sembrava rassegnato a salutare l'Europa e che si prende l'inerzia della partita. Newcastle che dall'altra parte ha sprecato la maggior parte delle energie e inizia a pagare anche le tante assenze. Leao spreca un contropiede mandando la palla sul palo ma i rossoneri infilano sempre più spesso la difesa inglese e trovano il sorpasso con Chukwueze. A Dortmund non arrivano le notizie sperate e agli ottavi ci va il PSG. Il Milan retrocede in Europa League nell'ultima edizione in cui è ancora ammesso il paracadute della discesa nel torneo minore.