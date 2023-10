La Giunta municipale ha approvato la delibera, con la quale ha dato mandato agli uffici di nominare un legale per costituirsi nel giudizio proposto al TAR dalla SIS di Perugia, la società che si era aggiudicata l’appalto triennale per la gestione della sosta a pagamento nella città di Milazzo, gara poi annullata in autotutela dall’ente che – nella motivazione – ha spiegato di aver riscontrato alcune anomalie che non avrebbero consentire lo svolgimento di un servizio ottimale.

La SIS, dopo aver contestato il provvedimento, l’ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo chiedendo il risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese sostenute sia per la partecipazione alla gara che all’acquisto di quanto richiesto, in primis, i parcometri. Il Consigliere comunale Massimo Bagli ha informato la Presidenza del Consiglio comunale di aver deciso di far rientro nel gruppo consiliare denominato “Innamorato della mia città”, lista nella quale era stato eletto in occasione delle ultime elezioni Amministrative dell’ottobre 2020.

“La precedente decisione di uscire dal Gruppo, per confluire nel Misto – scrive il Consigliere – era stata assunta, con sofferenza, a causa degli insanabili contrasti insorti con alcuni componenti del Gruppo stesso in merito alla linea politica da seguire, oltre che da spiacevoli situazioni conflittuali emerse con gli stessi anche durante le sedute dell’aula.

Ad oggi, detti componenti risultano confluiti in altro Gruppo consiliare, non sussistendo più, pertanto, quelle ragioni ostative, che avevano imposto allo scrivente la necessità di fuoruscire dal Gruppo “Innamorato della mia città”. Interessante incontro formativo a Palazzo D’Amico sulla riforma dello Sport, promosso dall’ente di promozione sportiva C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali Industriali) in collaborazione col Comune. A relazionare il vicepresidente vicario C.S.A.In. Salvatore Bartolo Spinella.

Al tavolo presenti oltre l’Assessore allo Sport Antonio Nicosia, il presidente regionale C.S.A.In. Raffaele Marcoccio e il referente provinciale C.S.A.In. Messina, Antonio Celona. Tanti gli argomenti trattati: dalla riforma normativa/fiscale delle A.S.D./S.S.D. alle nuove norme riguardanti le mansioni inerenti i soggetti facenti parti del mondo dell’associazionismo sportivo ed ancora le regole in materia di salvaguardia e tutela dei minori fino ad arrivare alle normative di natura previdenziale.