Come succede tutte le volte in cui viene intrapresa un'impresa differente dall'ordinario, tutti coloro che si accingono al loro primo Cammino di Santiago vengono assaliti da tantissimi dubbi: ma che cos'è questo cammino? Può compierlo chiunque? Posso farcela anche io? É pericoloso? Bisogna allenarsi? Che differenza c'è tra il Cammino e un normale percorso di trekking? E...

É perfettamente normale porsi queste domande, anche perché, in caso si decida di percorrerlo interamente, sarà necessario camminare per circa un mese con lo zaino in spalla. Ecco il motivo di una nuova guida al Cammino di Santiago: un approfondimento scritto da pellegrini per i pellegrini, pieno di consigli e suggerimenti utili per realizzare nel migliore dei modi una delle esperienze più gratificanti che ci siano.

Troverai tutte le risposte sia teoriche che pratiche, la lista degli oggetti da portare, consigli sulla scelta dell'equipaggiamento, descrizione della giornata tipo del pellegrino sul Cammino di Santiago, i percorsi tra cui scegliere, dritte sugli ostelli e sul periodo migliore per farlo. Allora, pronto a partire per questa incredibile avventura?