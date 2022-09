Negli ultimi due incontri della 4.a giornata, il Bologna, dopo esser passato in vantaggio nella ripresa con un rigore trasformato da Arnautovic si è è fatto riprendere dalla Salernitana allo scadere con un gol di Dia che è stato il più lesto a mettere in rete una corta respinta di Skorupski.

L'altro match, che si è disputato in contemporanea alle 20:45, ha visto di fronte Atalanta e Torino, con i bergamaschi che se lo sono aggiudicato con il risultato di 3-1, grazie ad una tripletta di Koopmeiners. Un risultato però bugiardo, perché non rispecchia i valori in campo delle due squadre, apparsi pressoché identici. L'Atalanta ha sfruttato due rigori sacrosanti, provocati da interventi, in entrambi i casi, assurdi e pertanto evitabili, mentre la seconda rete è il frutto di un rasoterra che è riuscito a filtrare tra una miriade di gambe e su cui il portiere del Torino non è riuscito ad intervenire, per averlo visto arrivare all'ultimo istante.

Il Torino di Juric, con Vlasic e Radonjic, è una squadra che darà del filo da torcere a tutti e potrà pure regalare soddisfazioni ai suoi tifosi... se riuscirà anche a gestire l'irruenza dei suoi difensori... almeno quando sono nella propria area!

Grazie alla vittoria, l'Atalanta aggancia la Roma in testa alla classifica con 10 punti, il Torino rimane fermo a 7, la Salernitana sale a 5, mentre il Bologna conquista il secondo punto della stagione.

A Bergamo, prima del fischio d’inizio, Josip Ilicic ha salutato i tifosi facendo un giro di campo in quello che, considerato anche quanto non detto sul sito dell'Atalanta, non si capisce se sia un addio al calcio o alla squadra di Gasperini.





