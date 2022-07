Giulia Regain, dj & producer da oltre 18 anni a livello nazionale ed internazionale, ha ideato #Gmagic Story. La realizzazione del progetto sta avvenendo con la sua community, formata da persone e da artisti appassionati di magia, mondo olistico, musica e cinema. Lo scopo è quello di continuare a scrivere la #Gmagic STORY, ovvero veder realizzata una magica storia.

La #Gmagic Story è una serie composta da 7 video clip, con le relative canzoni di Giulia Regain e si conclude con l'album finale. Giulia Regain crea le canzoni e con la sua community condivide la realizzazione dei video clip. Si può partecipare scrivendo la storia di uno dei videoclip o partecipando al video come attore o comparsa, oppure ancora sostenendo con altre ricompense o partnership. È già stato realizzato il videoclip della prima canzone,"Unicorn". Adesso si continua la storia da dove si era lasciata... cioè uscendo dal bosco sull'Unicorno. Il Progetto è destinato a tutte le piattaforme musicali, streaming di musica, video e TV.

Giulia Regain è originaria di Cesena, per cui i video verranno girati soprattutto in Emilia Romagna (Bologna, Cesena, Ferrara, Ravenna,…) ma non solo (Toscana, Veneto…). Ogni luogo viene scelto per precisi collegati alla storia della sceneggiatura. Le location selezionate per i video saranno valorizzate, per quel che riguarda gli aspetti culturali, la promozione e la comunicazione. Tra le altre realtà, anche il Credito Cooperativo Romagnolo sostiene il progetto come partnership.

"La #Gmagic Story si basa sulla condivisione, l'UNIONE delle idee, forze, creatività, italianità e soprattutto desidera far esprimere l'Energia e la parte Magica di ognuno di noi in modo attivo", racconta l'artista, Giulia Regain. "#Gmagic Story terminerà il 7 Agosto 2022. Un ringraziamento va alla piattaforma che sostiene il progetto, IdeaGinger.it"

Come dicevamo, partecipare alla "#Gmagic Story" fa entrare ufficialmente nella Community "#Gmagic World" di Giulia Regain. E' un luogo in cui si condividono valori e passioni che vanno dalla musica, al mondo olistico, al Made in Italy e alle pari opportunità delle donne ma soprattutto si vive e si condivide "la Magia della Musica"!



#Gmagic Story, il progetto completo e come sostenerlo:

https://www.ideaginger.it/progetti/entra-nella-gmagic-story-con-giulia-regain.html

#Gmagic Story: un breve video di presentazione

https://youtu.be/d94KPXVAqfg

Giulia Regain su Instagram, sito ufficiale

https://www.instagram.com/giuliaregain/

https://www.giuliaregain.com



CHI E' GIULIA REGAIN?

Giulia Regain è un'artista eclettica e creativa, una pioniera nell'anima. Una delle prime dj donne nel 2005 che fa girare i dischi partendo dalla sua terra nelle migliori discoteche in Riviera Romagnola, patria indiscussa ed all'avanguardia della Nightlife in Italia. Dopo un anno suona già in tutta Europa e successivamente Ibiza, Mykonos, New York, Miami, Dubai, Ginevra, Lugano, St.Moritz, Courmayeur, Lione, Portogallo, Messico, Mauritius, Marocco, Tunisia, Albania, Lituania, Grecia, Svizzera, Emirati Arabi, etc.

Giulia ama parlare di musica "senza divisione ma come concetto di unione" infatti trascende i generi musicali ed è sensibile alle sonorità di tendenza che portano all'evoluzione stessa della musica. Dalle sue origini ad oggi un genere che l'ha sempre accompagna è quello della "Progressive House" definendo il suo djset come un "viaggio musicale" pieno di energia travolgente con quel tocco femminile e trance di melodia, armonia ed eleganza nei suoni. Come una "sacerdotessa" riesce ad andare con la musica in "trance mistica" utilizzando l'energia ed il movimento del corpo a tempo di musica.

Dj esplosiva da palco nei Festival con la sua prima esibizione alle Isole Mauritius nel 2009 con oltre 30.000 persone ed un successo dato da un sound internazionale ed italiano. Il suo djset ha una forte impronta esterofila ma non mancano mai le sue origini perché è da sempre un ambasciatrice del "Made in Italy". Il 2009 rappresenta un anno decisivo, ricco di vittorie come: "Top dj girl" per i Trend Awards in Italia, "miglior dj donna Europea "Pink Armada" in Portogallo e "Top Djette" in Francia.

Nel 2011 diventare Testimonial & Ambassador ufficiale per Pioneer Italia.

Nel suo percorso di vita fatto di Psicologia (Laureata in Scienze del comportamento delle relazioni sociali) e del mondo Olistico, dopo anni di studi, meditazioni e ricerca di consapevolezze del Sè, fa entrare la "Magia" nella sua carriera da Dj - Producer per condividerla e trasmetterla con messaggi verso una Nuova Era.

Infatti nel 2014 crea il #Gmagic World con 3 valori fondamentali "LOVE FAITH FREEDOM". Consapevole sempre più del potere della Musica, come energia ed emozioni, Giulia Regain diventa portatrice di "Gioia ed Energia positiva" attraverso la Musica con il suo #Gmagic Tour, produzioni musicali, #Gmagic Podcast, video clip e brani in 432 hz (che si trovano solo sul suo canale Youtube) con lo slogan "The Magic of Music". I suoi djset creano un atmosfera ancora più Magica ed un Energia così intensa da far "vibrare verso l'alto" creando una vera e propria Experience!

Altri premi arrivano per Giulia per consacrare la sua lunga carriera infatti viene nominata fra le 100 TOP Djane al Mondo ed esattamente in classifica al #53 nel 2014 e #55 nel 2015 da Djane.Com



Nel 2017 è la Dj Ufficiale del Arab Fashion Week di Dubai. Dal 2019 ad oggi è la Dj Ufficiale di Cento Carnevale d'Europa e produttrice musicale della colonna sonora. Oggi è ambasciatrice del Made in Italy portando lo stile e la musica italiana nel mondo. Nel #Gmagic World sono presenti molti italiani in Italia ed all'estero per continuare a condividere quei valori e le tradizioni italiane senza limiti di spazio e tempo. (#MadeInItalyAmbassador). Nel sociale è attiva per le pari opportunità delle donne, specie in Italia. (#NewGenerationWoman). Giulia è laureata in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali (Psicologia di Cesena).