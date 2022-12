Guardare al passato per scrutare il futuro e mostrare con consapevolezza il presente, questo è il processo di ricerca di Stefano Jus, maestro/artista friulano tra i più accreditati a livello nazionale.

Le opere in esposizione rappresentano una sua puntuale riflessione rivolta all’esistenza odierna e alla realtà che “abitiamo”, realtà che richiede il coraggio del quotidiano ad opera di ciascuno di noi: un messaggio di grande attualità da cui ha preso vita la personale “…del coraggio quotidiano. Alfabeti tra il magnetismo di Nicola Grassi e i graffiti” di Stefano Jus, ospitata nei prestigiosi spazi espositivi del Palazzo Contarini del Bovolo (Sale del Tintoretto) a Venezia dal 7 dicembre 2022 al 5 febbraio 2023.

I lavori esposti sono frutto di un fecondo dialogo tra le opere dell’artista del Settecento Nicola Grassi (presenti nella Collezione IPAV) e la ricerca contemporanea di Stefano Jus, che suggerisce

l’importanza della conoscenza delle tecniche antiche e delle ispirazioni luministiche tradizionali come stimolo per delineare nuove soluzioni e inediti percorsi necessari per affrontare le sfide e le risorse di questo nostro Terzo Millennio.







Informazioni

…del coraggio quotidiano

Alfabeti tra il magnetismo di Nicola Grassi e i graffiti

di Stefano Jus

a cura di Enrico Lucchese e Alessandra Santin

7 dicembre 2022 - 5 febbraio 2023

inaugurazione mercoledì 7 dicembre ore 17.30

Venezia, Scala Contarini del Bovolo

San Marco Campo Manin, 4303 – 30124 Venezia

Orari: tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30 (ultimo accesso ore 17.00)

+39 041-3096605

[email protected]

www.fondazioneveneziaservizi.it