Step Art Fair, Fiera d’Arte alla Fabbrica del Vapore Milano fino al 28 ottobre

HYSTERIA, la nuova Secret Art Gallery nascosta all’interno di LAMARI Creative Shopping di Via Cappellini 20 a Milano, sarà presente a Step Art Fair, la fiera d’arte che dedica la sua attenzione alla scultura.

Per l’occasione HYSTERIA Art Gallery presenterà le opere di Daniele Basso e Giuliano Giancotti, che si distinguono per la realizzazione di opere scultoree moderne, innovative anche grazie all’utilizzo di materiali quali il ferro e l’acciaio.

La selezione delle opere è affidata alla curatela di Elisabetta Scantamburlo, curatrice della galleria. La produzione di Giuliano Giancotti, laureato con il massimo dei voti in Scultura presso l’Accademia di Brera a Milano, nasce dal suo profondo interesse per l’uomo.

Nello specifico egli eleva il concetto di corpo legandolo alla spiritualità, indagando sull’impronta corporea lasciata come traccia di passaggio all’interno della città.

A rendere uniche le sue opere l’attenzione conferita all’interiorità, intesa come relazione dell’uomo con il proprio essere. Diversa la visione scultorea di Daniele Basso, che dopo gli studi in economia, design e comunicazione si dedica all'arte distinguendosi in ambito nazionale e internazionale per aver vinto numerosi premi e per aver partecipato a prestigiose esposizioni.

Le sue opere specchianti richiamano una gestualità innata ed ancestrale, indagano il senso ed il significato della vita, verso una più profonda coscienza di noi stessi, aiutandoci nella ricerca della nostra identità personale e collettiva.



HYSTERIA Art Gallery nasce da un’idea di Theinteriodesign.it, inizialmente come web gallery www.hysteriart.com, e da giugno 2018 come nuovo spazio unconventional dedicato all’arte Contemporanea all’interno dell’eclettico Show-Room LAMARI Creative Shopping di via Alfredo Cappellini, 20, posizionato in un quartiere dinamico, creativo e in forte espansione. Qui prende forma l’attenzione che Theinteriordesign.it (TID) ha da sempre mostrato verso il mondo dell’Arte, creando vivaci dialoghi con il mondo del Design e dove darà vita ad eventi dedicati e alla promozione di artisti altamente selezionati.





_©Angelo Antonio Messina