Come tutti gli anni, dal 19 al 24 aprile, l’Antigua Yacht Club ospiterà la 34a Antigua Classic Yacht Regatta, con le vecchie signore del mare, in arrivo da ogni parte del mondo, che si raduneranno nelle acque dell'isola caraibica per partecipare all'Antigua Classic Yacht Regatta.

Una occasione unica per poter veder sfilare, una dopo l'altra, delle affascinanti ed eleganti barche a vela di un tempo tenute in perfetto ordine dai loro appassionati armatori...