Nokia 3.1 Plus presentato ufficialmente: lo smartphone di fascia bassa con design premium

Molti smartphone di fascia bassa mostrano delle pecche a livello di fabbricazione, ma questo non è il caso del Nokia 3.1 Plus.

Quello presentato ufficialmente questo mercoledì è sì un dispositivo che va a collocarsi, a livello di prezzo, tra quelli nella fascia bassa (o medio-bassa) del mercato, ma le sue qualità costruttive e tecniche sono sicurmente superiori .

Tutto questo rientra in quello che è il nome e la storia di Nokia.



Le principali caratteristiche tecniche del Nokia 3.1 Plus:



Display HD+ da 6″ in formato 18:9;

CPU MediaTek Helio P22;

RAM 3GB;

memoria interna 32GB;

sistema operativo Android 8.1 Oreo;

doppia fotocamera posteriori con sensori da 13MP e da 5MP;

fotocamera frontale 8MP;

batteria 3500 mAh;

supporto Android One e Google Foto.