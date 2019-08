Rashida Tlaib rinuncia al viaggio: non permetterò al governo israeliano di umiliare me e la mia famiglia

Dopo la dichiarazione di Israele di concedere alla deputata Rashida Tlaib la possibilità di visitare la propria famiglia in Cisgiordania per motivi umanitari, è poi arrivata la replica della parlamentare democratica - in carica alla Camera dei Rappresentanti dal gennaio 2019 - che ha rilasciato la seguente dichiarazione, comunicando di rinunciare al viaggio in Israele e Palestina.

"Nel mio tentativo di visitare la Palestina, ho sperimentato lo stesso trattamento razzista che molti palestinesi-americani subiscono quando hanno a che fare con il governo israeliano. In preparazione alla mia visita, mia nonna stava decidendo da quale fico avremo dovuto cogliere insieme i frutti, mentre i palestinesi e gli israeliani che sono contro l'occupazione militare illegale non vedevano l'ora che due membri del Congresso finalmente potessero incontrarli e parlare direttamente con loro per la prima volta.Il governo israeliano ha usato il mio amore e il desiderio di vedere mia nonna per zittirmi, utilizzando la mia firma su una lettera - a dimostrazione di quanto siano antidemocratici e spaventati della verità che il mio viaggio avrebbe potuto rivelare quanto sta accadendo in Israele ed ai palestinesi che vivono sotto l'occupazione con il sostegno degli Stati Uniti.Per questo ho deciso di rinunciare al viaggio in Palestina e Israele in questo momento. Visitare mia nonna in queste condizioni oppressive voleva dire umiliarmi e questo avrebbe spezzato il cuore di mia nonna. Tacendo, avrei ucciso la parte di me che si oppone da sempre al razzismo e all'ingiustizia.

Quando ho vinto le elezioni per diventare una deputata degli Stati Uniti, molti palestinesi, specialmente mia nonna, hanno provato un senso di speranza, la speranza che finalmente avrebbero avuto una voce. Non posso permettere al governo israeliano di portargliela via o di usare il mio profondo desiderio di vedere mia nonna, probabilmente per l'ultima volta, subordinandola ad una contrattazione politica. La mia famiglia e io abbiamo pianto insieme durante questo calvario; hanno promesso di mantenere in vita mia nonna fino a quando un giorno non potrò incontrarmi con lei. È con la loro forza e il cuore che ribadisco che sono una deputata degli Stati Uniti debitamente eletta e non permetterò al governo israeliano di umiliare me e la mia famiglia o di togliere il nostro diritto alla parola. Non permetterò al governo israeliano di toglierci la speranza.Il razzismo e la politica dell'odio prosperano in Israele e il popolo americano dovrebbe temere cosa questo significherà per i rapporti tra le nostre due nazioni. Chiunque creda veramente nella democrazia, la stretta relazione di Netanyahu con l'agenda dell'odio di Trump deve indurre una nuova valutazione del nostro costante sostegno allo Stato di Israele.La negazione dell'ingresso di una delegazione del Congresso non riguarda solo la deputata Omar e me, ma anche il razzismo ormai radicato in Israele che ci sta allontanando dalla pace. Il popolo israeliano e palestinese hanno bisogno di noi per essere più coraggiosi e per essere onesti mediatori di pace. Rimanere in silenzio e non condannare le violazioni dei diritti umani del governo israeliano sarebbe un oltraggio a tutti coloro che vivono lì, inclusa mia nonna incredibilmente forte e affettuosa. Questo tipo di oppressione è dolorosa per tutta l'umanità, ma è particolarmente dolorosa per me, personalmente, ogni volta che sento i miei familiari invocare la libertà di vivere e il diritto di sentirsi essere umani".