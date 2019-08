Teresa Averta vincitrice del premio selezione "POESIA È RIFARE IL MONDO"

Teresa Averta, giovane poetessa e scrittrice vibonese, è il ritratto della calabresità: solare, dolce sincera, sempre sorridente e cordiale.

Lei ha a un dono straordinario: comporre poesie. La sua scrittura senza orpelli ma autentica e profonda arriva come un fiume sempre fresco ai suoi lettori. Le sue varie e tante produzioni sono degli scritti “fatti col cuore” e che arrivano dritti al cuore di chi legge. Sempre intrise di patos e di emozioni.

Noi abbiamo fatto qualche domanda all'autrice, prima di scrivere l'articolo, per scoprire di quest'ultima vittoria legata alla sua ultima fatica in campo poetico.





Ma come nascono le sue poesie? È lei stessa a raccontarcelo.“Le mie poesie nascono di getto e non sono molto pensate o ricercate. La poesia parla per me, ed io presto, a lei, la voce. Basta un attimo e arriva l’ispirazione. Si può trattare di un fatto autobiografico, una situazione accaduta a chi mi sta vicino o più semplicemente riguarda un evento sentito attraverso la televisione o i media in generale, una sofferenza universale, un sopruso o un’ingiustizia alla natura, un dolore di un amico, una gioia mai provata. Sento che arriva l’ispirazione. La sento. E mi metto a comporre inevitabilmente... ”

Dopo aver vinto numerosi premi per la poesia e la narrativa, e ottenuto riconoscimenti letterari in tutta Italia, è stata da qualche settimana, selezionata come vincitrice della sua ultima opera, “IL CANTO DELL’ANIMA” che ha riscontrato il vivo interesse e l’apprezzamento di una famosa e importante casa editrice che ne ha proposto la pubblicazione. Si tratta de “LA ZISA”, nota Casa Editrice, nata nel 1988 e in breve tempo si è affermata nel settore dell’editoria di qualità con i suoi numerosi titoli pubblicati (saggistica di carattere storico- scientifico e d’attualità, narrativa di autori classici e di scrittori emergenti). In quasi trent’anni di attività ha pubblicato numerosi saggi di docenti universitari, come, per esempio, quelli del sociologo Mario Grasso, dello storico Antonio Jannazzo, dell’urbanista Giuseppe Esposito, della sociologa Giovanna D’Amico e del politologo Salvatore Costantino, solo per citarne alcuni.



LA ZISA aderisce e collabora da anni con l’associazione “Addiopizzo” e con il circuito di “Libera” per la divulgazione del binomio sviluppo e legalità quale unico mezzo per contrastare la mentalità mafiosa che da troppo tempo soffoca l’economia siciliana e non solo. Un impegno che si è reso concreto, fin dall’inizio, con la pubblicazione delle opere dei giudici: Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Rocco Chinnici e del “prefetto di ferro” Cesare Mori.

In questi anni, inoltre, la Casa Editrice ha sviluppato e rafforzato una rete di distribuzione che rende le proprie pubblicazioni reperibili su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Teresa Averta artista ormai affermata è fiera e soddisfatta della felice scelta della casa editrice. Ancora una volta la poetessa vibonese viaggia in giro per l’Italia a portare la sua Calabria poetica. E per la seconda volta approda nella bellissima isola siciliana.



“IL CANTO DELL’ANIMA”, opera vincitrice del premio selezione “POESIA È RIFARE IL MONDO” - progetto dedicato al grande David Maria Turoldo - sarà inserita nello spazio espositivo delle fiere cui la Casa Editrice parteciperà e sarà registrata nella banca dati di Alice, che consentirà la vendita anche attraverso le più importanti librerie italiane (online) come internet Book Shop (Ibs), Webster, Amazon, in Mondadori, Libreria universitaria, la Feltrinelli, Unilibro e altre.

La casa editrice che ha promosso la sua opera, la sosterrà nella realizzazione e promozione delle presentazioni della stessa, anche attraverso l’ufficio stampa, che provvederà alla diffusione dell’evento attraverso un comunicato stampa che sarà inviato alle più importanti testate d’informazione e pubblicato sui vari social (Facebook, Twitter, etc.) e sarà infine depositata legalmente alle Biblioteche centrali di Roma e Firenze.



Per Teresa Averta, per la sua città e per la sua regione, questo è uno dei più grandi successi, meritati, che va ad arricchire l’arte e la cultura della terra di Calabria.



“Il mondo ha bisogno di poeti che aprono il cuore e le menti agli uomini di questo tempo. In un mondo che galleggia su un mare di superficialità, la poesia riesce ancora con i suoi versi a far rientrare l’uomo nella sua profondità.” (cit.Teresa Averta)