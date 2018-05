Mercoledì 9 maggio la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan

Mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 21, Juventus-Milan si affronteranno per aggiudicarsi la Coppa Italia 2017-2018. La gara sarà trasmessa in diretta su Raiuno.

Le ultime tre edizioni della Coppa Italia sono state vinte dalla Juventus, che ha battuto per due volte la Lazio ed una il Milan. Nel caso i bianconeri vincessero, questa sarebbe per loro la 13esima Coppa Italia della storia, mentre il Milan, la cui ultima coppa conquistata risale al 2003, nel caso di vittoria se l'aggiudicherebbe per la sesta volta.

In Coppa Italia, Milan e Juventus si sono incontrate per 24 volte, con 10 vittorie per i bianconeri e 7 per i rossoneri. 7 sono stati i pareggi.

Quella di mercoledì, in questa manifestazione, è per la Juventus la 18esima finale, mentre sarà la 14esima per il Milan. Juventus e Milan sono arrivate alla gara dell'Olimpico senza subire gol, escludendo quelli ai calci di rigore per decidere il passaggio del turno.

A dirigere la gara sarà l'arbitro Damato con Di Fiore e Dobosz sulle linee laterali. A fare il IV, l'arbitro Guida. Il Var sarà invece presidiato da Irrati (ultimamente sempre in prima linea negli incontri di cartello) con Vuoto come assistente.