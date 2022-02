Ai premi assegnati dal sindacato americano dei decoratori di interni, la Set Decorators Society of America, che elegge le migliori realizzazioni in ambito cinematografico e televisivo, hanno vinto Dune, The French Dispatch, Being the Ricardos e No Time To Die.

I loro verdetti potrebbero avere un'influenza nelle dinamiche dell’Awards Season perché i decoratori di interni sono una delle due figure professionali appartenenti alla categoria Miglior Scenografia agli Oscar.

A tal proposito tra i vincitori di quest’anno solo Dune ha ottenuto anche la nomination agli Oscar.