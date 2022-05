Fino al 17 luglio 2022 al Szépművészeti Múzeum / Museo di Belle Arti di Budapest sarà possibile ammirare la mostra dal titolo: Tra paradiso e inferno. Il misterioso mondo di Hieronymus Bosch.

La mostra del Museo di Belle Arti di Budapest, inaugurata lo scorso 9 aprile, presenta al grande pubblico l'intero percorso artistico di Hieronymus Bosch (1450 circa - 1516), uno dei maestri più influenti ed emblematici della pittura europea. L'evento di Budapest non è semplicemente la più completa mostra di opere di Bosch mai organizzata in Europa centrale, ma promette altresì di essere una delle più importanti esposizioni dedicate all'autore a livello internazionale nell'ultimo mezzo secolo, grazie alla presentazione di quasi 90 opere d'arte.

La mostra di Budapest include quasi la metà dell'intera produzione del maestro olandese, ossia dieci dipinti, tra cui il Trittico del Giudizio di Bruges, La nave dei folli (Parigi, Museo del Louvre), l'Adorazione dei Magi (New York, Metropolitan Museum of Art), il San Giovanni a Patmos (Berlino, Gemäldegalerie), e l'Ecce Homo (Francoforte, Städel Museum).

Oltre a dare spazio al visionario e originale mondo di Bosch, la mostra abbraccia anche l'arte e la cultura del tardo Medioevo.

L'imponente mostra ungherese riunisce opere provenienti da circa cinquanta collezioni, tra pubbliche e private, tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, il Museo del Louvre di Parigi, il Rijksmuseum di Amsterdam, The National Gallery di Londra, il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, The Morgan Library & Museum di New York, nonché il Museo del Prado di Madrid.