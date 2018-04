14.a giornata di Serie A, si comincia con Inter-Cagliari

Inizia martedì con Inter-Cagliari la 14.a giornata di ritorno della serie A. I sardi dovranno fare a meno di Barella e Cigarini squalificati per un turno.

Il resto degli incontri si disputerà mercoledì alle 20.45, eccetto la gara tra Benevento e Atalanta che verrà disputata alle 18.

Una giornata, questa, che sarà interessante per gli scontri diretti delle squadre in coda con Spal e Chievo, affidato alla direzione di Massa, e Verona e Sassuolo, che sarà arbitrato da Guida.

Il giudice sportivo ha fermato per una giornata il muro del Napoli, Kalidou Kouibaly, che non giocherà contro l'Udinese, ma sarà però disponibile e riposato per affrontare la Junventus domenica prossima.

Interessante sarà la partita tra Torino e Milan, più per la tradizione che per la classifica, mentre il match della giornata si disputerà a Firenze, tra Fiorentina e Lazio.

Diretto da Damato, di cui i viola si ricordano sempre le "prodezze" di un paio di anni fa nella partita disputata a San Siro con l'Inter, il match vedrà la squadra di Roma, che dovrà fare a meno dello squalificato Radu espulso domenica scorsa nel derby, impegnata nel voler proseguire il cammino verso la qualificazione in Champions, mentre i viola non vogliono rinunciare ad un posto in Europa League fino a qualche domenica fa addirittura insperato.