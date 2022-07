Gli artisti selezionati hanno dipinto per tre giorni su quattro casolari. Rivolto agli artisti urbani di qualunque nazionalità, il bando è stato ideato e coordinato dall’Associazione Elena Samperi, in collaborazione con l’Associazione culturale McLuc Culture. Hanno partecipato alle selezioni 62 artiste artisti. La maggior parte dall'Italia ma anche dalla Germania, Stati Uniti, Argentina, Colombia, Messico, Spagna, Francia, Iran, Uruguay, Isole Canarie, Australia, Perù, Belgio, Danimarca, Brasile, Portogallo. Gli artisti artiste selezionati che hanno realizzato le opere sono: La Mona di Fabriano, vive attualmente in Brasile. Il duo Vërnis di Torino. Zean nato in California e vive in Mexico. Zulia di Roma.

Le opere di graffiti sono state realizzate sulle pareti di quattro casolari al Borgo degli Artisti di Mossale, di Bosco di Corniglio, Provincia di Parma, tra il 24 e il 26 Giugno. La giuria era composta da: Gabriella Bussandri: Biologa, ecologia ambientale. Presidente dell’Associazione italo inglese Elena Samperi -APS. Fabrizio Maci: Direttore creativo, fashion designer, art counselor. Curatore di eventi dedicati alla creatività urbana e le culture emergenti. Fondatore e presidente di McLuc Culture Associazione no-profit. Barbara Vernizzi: Laureata in Conservazione dei Beni culturali, indirizzo arte contemporanea, referente dell'ente Parchi del Ducato per il Servizio Turismo, Cultura e Marketing Territoriale. Laura Saccani: Referente del Comune di Corniglio. Laureata in scienze della comunicazione. Si occupa delsettore Cultura e Biblioteche del Comune di Corniglio. Matteo Faggiani: Artista urbano, writer. Vicepresidente di McLuc Culture dal 2019.

Il tema del bando era ispirato al mito della Tribù panamense del popolo dei Kuna. La Dea Mu, che prende forma da una farfalla, protegge le donne. Dopo aver creato il sole si è accoppiata ad esso generando la Luna e successivamente l’intero creato. La farfalla simbolo spirituale dell’anima e di un principio della creazione femminile. In grado di compiere migrazioni con milioni di ali che attraversano paesi e superando confini. In Messico, la loro migrazione, comunica il ritorno delle anime dei defunti. Questi miti erano cari a Elena Samperi, pittrice italiana poliedrica, molto attiva nel panorama artistico londinese negli anni ’80. Molte delle sue opere sono esposte in un museo a lei dedicato a Corniglio.

Il Borgo degli Artisti, frazione di Corniglio, è stato inaugurato nel 2021 ed è situato nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Numerosi Artisti del passato si sono lasciati avvolgere dalla magia del paesaggio esprimendolo tramite le loro opere. Come Elena Samperi la cui mamma era nata proprio a Mossale Superiore. L’Associazione Elena Samperi nasce nel 2010 e da allora si è adoperata per promuovere nel territorio dell’Alta Val Parma iniziative di promozione culturale legate alla figura dell’Artista e per la valorizzazione di questi luoghi. L’Associazione McLuc Culture nata nel 2005 si occupa di promuovere la creatività urbana e la diffusione della sua corretta conoscenza. Organizza eventi a livello nazionale e internazionale in particolare di graffiti e dintorni. Membri di una rete nazionale ed Europea di artisti e

associazioni con gli stessi fini.

Sulle Tracce delle Farfalle è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Corniglio, Parchi del Ducato, Consorzio di Miglioramento Alta Val Parma. Per i graffiti sono stati utilizzati gli spray professionali di Tag Colors, fornitore ufficiale di McLuc Culture. Gli spray hanno la particolarità di avere componenti a basso impatto ambientale, privo di gas nel rispetto dell’ambiente e buco dell’ozono con involucri riciclabili.



Photo by James Mossali