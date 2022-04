In base ai dati del Registro delle imprese analizzati da Unioncamere e InfoCamere, dei 169.839 bar esistenti a fine 2019, a fine 2021 dopo due anni di pandemia, ne sono rimasti in esercizio 162.964, 6.875 in meno, pari ad una diminuzione del 4,05%.

Le serrate hanno colpito soprattutto il Lazio, dove i bar sono diminuiti del 10,09% pari a 1.860 strutture. sul secondo gradino del podio, la Valle d'Aosta, dove i bar sono diminuiti del -9,7%, 51 in meno rispetto al passato.