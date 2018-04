Nasce il terzo figlio dei duchi di Cambridge, sarà il quinto nella linea di successione al trono del Regno Unito

L'Inghilterra oggi era in attesa del terzo figlio del duca e della duchessa di Cambridge. Lunedì, Kate Middleton, moglie del principe William, è stata ricoverata nel reparto maternità del St. Mary's Hospital di Paddington, zona ovest di Londra, dove sono nati anche gli altri due figli, George e Charlotte.

Lo ha comunicato una nota di Kensington Palace, dicendo che era iniziato il "travaglio" che precede il parto.

Il nascituro, sesto pronipote della regina Elisabetta, sarà il quinto nella linea di successione al trono britannico. dietro i fratelli Prince George, 4 anni, la sorella di due anni, la principessa Charlotte, il loro padre William, e il nonno ed erede principe Carlo.

I bookmakers hanno scommesso sul sesso e sul nome. Nel caso di una bambina i nomi più gettonati sono stati Mary, Alice e Victoria. Nel caso di un maschietto, gli scommettitori hanno puntato su Albert, Arthur e Fred.

Riospetto alla tradizione, con l'annuncio ufficiale del parto affisso su un cavalletto collocato nel piazzale di Buckingham Palace, la notizia del parto è stata pubblicata dall'account di Kensington Palace su twitter.





Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.