Malgrado il mercato dell'auto stia continuando a vivere una situazione difficile a causa della carenza dei semiconduttori e delle difficoltà delle forniture per la guerra in Ucraina, il colosso tedesco Volkswagen è riuscito a raddoppiare l'utile netto nel primo trimestre del 2022, portandolo da da 3,4 a 6,7 ​​miliardi di euro. Le cose sono andate bene soprattutto in alcuni settori.

Il risultato è stato ottenuto grazie ai marchi Audi, Bentley e Lamborghini che hanno aumentato i propri utili operativi da 1,5 miliardi a 3,5 miliardi di euro, nonostante le vendite siano rimaste all'incirca al livello dell'anno precedente. Inoltre, VW ha dirottato quantità maggiori delle scorte di chip ancora disponibili ai marchi più redditizi e al segmento dei modelli elettrici.