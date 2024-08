Variazioni questa settimana all’isola pedonale: la chiusura al traffico veicolare del centro cittadino avverrà infatti solo nelle serate di venerdì e domenica, mentre sabato il centro cittadino sarà aperto per consentire l’afflusso delle auto ad alcune manifestazioni ed in particolare alla sagra del pesce di Vaccarella.

Per disciplinare la viabilità, il comandante della Polizia locale Giacomo Villari ha emesso un’ordinanza, con la quale dispone il divieto di transito dalle ore 19:00 sino al termine della manifestazione sul Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con via C. Colombo e via Aldo Moro/Salita Cappuccini e su Piazza Roma, intersezione con via C. Colombo, fatta eccezione dei veicoli di soccorso, di emergenza, delle forze di Polizia e dei residenti.

I veicoli provenienti dalla via Salita S. Francesco, giunti all’intersezione con via Lungomare Garibaldi, hanno obbligo di svolta a destra con direzione centro ed i veicoli provenienti dalla via Aldo Moro hanno obbligo di svolta a destra verso via Salita Cappuccini. Istituito altresì sempre dalle ore 19:00 fino al termine della manifestazione il senso unico di marcia in via Salita Cappuccini, con direzione di marcia consentita da Sud a Nord.

Dalle 7:00 del mattino di sabato invece divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra il porticciolo turistico S. Maria Maggiore e via Mezzaluna.

Venerdì e Domenica invece nessuna variazione per l’isola pedonale attiva dalle 21:00 alle 01:30. Per raggiungere il centro cittadino e le aree pedonali, sarà operativo sempre il servizio navetta gratuito con minibus che opereranno col metodo “circolare” a Ponente e Levante dove sono state previste aree di sosta.

Il servizio sarà svolto dalla ditta “CRISAMAR Viaggi S.a.s.”, con partenza dalle 20:30 sino alle 01:30, alla quale potranno essere chieste informazioni chiamando il numero 392.8148887.

Ecco il dettaglio delle due linee. Linea Ponente: Partenza dall’area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fermate nell’ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Colombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”.

Linea Levante: Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mille, Piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.

L’isola pedonale interesserà le seguenti zone: Via F. Crispi (da incrocio con via Cassisi) - Piazza della Repubblica - Via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e L’intersezione con via C. Colombo); Via M. Nardi; Via N. Ryolo; Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con via M. Nardi e l’intersezione con via R. D’Amico) - Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con Via N. Ryolo e l’intersezione con Piano Baele); Piano Baele - Via G. Medici - Piazza C. Duilio; Via Cassisi. Il Consigliere comunale Damiano Maisano è nuovamente intervenuto sulle condizioni dei marciapiedi e, dopo aver segnalato quelli principali del centro cittadino, ha esteso la sua richiesta al Sindaco anche per la zona di Vaccarella, “vista l’imminente festa programmata in onore della Madonna della Neve”.

La segnalazione riguarda le vie Santa Maria Maggiore; Domenico Maisano; Erta San Domenico; Via Degli Scopari; Via Roccazze; Via Monastero; Via Del Quartiere. In precedenza nella nota inviata al sindaco, al dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio e alla Segretaria Generale l’esponente della minoranza richiedeva un intervento immediato sul “degrado dei marciapiedi lungo le vie del centro cittadino”, allegando una documentazione fotografica.

Egli afferma che dopo diversi sopralluoghi ha accertato “una reale situazione di assoluto degrado, con i marciapiedi in alcuni tratti impraticabili per le alte erbacce e sterpaglie cresciute con i polloni nelle aiuole degli stessi alberi lungo tutti i marciapiedi, tombini di scolo d’acqua totalmente otturati”.

“I marciapiedi delle vie del centro cittadino che presentano maggiori criticità- continua Maisano- sono: Via Ettore Celi; Via Capitano Massimo Scala; Via Colonnello Francesco Bertè; Via Massimiliano Regis; Via XX Settembre; Via Onorevole Agostino Bertani; Via Risorgimento; via Natale Puglisi; Via Colonnello Francesco Magistri; Via Alcide De Gasperi; Piazza Nastasi”. Nel sollecitare un intervento immediato Maisano chiede all’Amministrazione di “verificare se la ditta “Caruter”, aggiudicataria del servizio di igiene pubblica, ha ottemperato a quanto previsto nel progetto di gara a pagina 39 e 42”.