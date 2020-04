MASSMEDIA: crescono i numeri e si fa più social il brand che fa comunicazione a 360 GRADI.

MASSMEDIA COMUNICAZIONE, in un momento storico difficile, si conferma una solida realtà.

L’agenzia di eventi, stampa, comunicazione, che cura vip, personaggi, pubbliche relazione e collabora con testate nazionali ed estere, web e di carta stampata, conferma la sua presenza raccontando tv, cinema, cultura, design, fotografia, teatro, brand commerciali. E il tutto avviene, attraverso tutti i media e i social.

MASSMEDIA ha un profilo ufficiale su Instagram, Sante Massmedia, e un secondo, Massmediasantepress, i cui followers continuano a lievitare.

Anche su Facebook è presente con vari profili di chi opera per MASSMEDIA, e poi con un gruppo aperto MASSMEDIA AGENZIA e una pagina ufficiale MASSMEDIA COMUNICAZIONE: soprattutto ora, i contenuti sono sempre aggiornati, e ricchi, anche di video, provando anche a far compagnia a chi resta a casa attraverso gli artisti, le serie tv, le notizie, il glamour e il gossip, tutto quanto fa spettacolo, moda, cultura e tendenza.

MASSMEDIA ringrazia soprattutto i collaboratori, chi lavora con professionalità da anni, e che vuole tutelare con una proficua e continua collaborazione anche e soprattutto in un momento così difficile per il mondo del lavoro, per chi opera nel settore da quasi 30 anni con energia, ottimismo, competenza, gratitudine, umanità, valori importanti che ci proiettano in un futuro migliore, dove contino numeri, sostanza, risultati, meritocrazia e meno contingenze e circostanze di sorta.

Naturalmente, sempre connessi con MASSMEDIA, che fa della passione, un lavoro, da sempre!