Napoli, McTominay è atterrato a Capodichino: attesa per l'ufficialità di Lukaku

È cominciata ufficialmente l'avventura al Napoli di Scott McTominay. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo dal Manchester United, è atterrato all’aeroporto di Capodichino alle 12:30 accolto da una centinaia di tifosi fuori dal noto scalo. Tanto l'entusiasmo per il 27enne che adesso si trova in un hotel nel pieno centro della città: l'entusiasmo è alle stelle. Lo scozzese passa al Napoli per 30,5 milioni di euro con i due club che nelle ultime ore hanno limato tutti i dettagli. Ora le visite mediche di rito e la firma sul contratto, con l'attesa che cresce sempre di più per l'ufficialità di Lukaku.

C'è attesa per Lukaku. Dopo essere atterrato nella giornata di ieri, l'attaccante belga dovrebbe essere annunciato oggi come nuovo attaccante del Napoli. Big Rom è arrivato verso le 19 in città a bordo in un van accolto da ali di folla facendo il suo ingresso in un hotel del centro sul mare dove arriverà la firma sul contratto triennale. L'ex Chelsea si è affacciato anche da un terrazzo della struttura per salutare i tifosi presenti. Si tratta dell'ultimo atto di una giornata italiana iniziata alle ore 11:45 con l'arrivo a Ciampino, e proseguita a Villa Stuart dove Big Rom ha superato le visite mediche di rito. Sempre con lui l'agente Federico Pastorello. Al Chelsea andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.



Napoli, Lukaku è arrivato in città: adesso la firma sul contratto

Dopo un corteggiamento durato per tutta l'estate, è stato decisivo uno degli ultimi blitz a Londra di Giovanni Manna, che è riuscito a strappare il sì definitivo al Chelsea. Per Lukaku si tratta di un ritorno in Italia, dopo che nella passata stagione aveva vestito la maglia della Roma con la quale ha messo a segno 21 gol in 47 partite, fornendo anche 3 assist. Ora la nuova avventura al Napoli, dove ad attenderlo c'è Antonio Conte, l'allenatore che più di tutti è riuscito a valorizzarlo nel corso della sua carriera.



Amrabat, il Napoli ci riprova! Idea scambio con Folorunsho: i dettagli

Sofyan Amrabat torna nel mirino del Napoli. Dopo che il Brighton ha bloccato la cessione di Gilmour a causa del brutto infortunio capitato a O'Riley, il club partenopeo è tornato sulle tracce del centrocampista marocchino che stasera potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia viola.

I due club stanno valutando la possibilità di uno scambio, con Micheal Folorunsho - calciatore che non rientra nei piani del Napoli - che potrebbe andare proprio la Fiorentina, nonostante il pressing della Lazio che però non ha ancora l'accordo coi partenopei. Lo scrive Tmw.



ULTIM'ORA Osimhen, sorpasso Chelsea? Romano: "Apertura al prestito con obbligo"

Dove andrà Victor Osimhen? Al Chelsea o all'Al Ahli? Le ultime arrivano dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "La saga di Victor Osimhen si apre con l'Al Ahli e il Chelsea in trattativa con il Napoli/giocatore.

Il Chelsea è ancora in trattativa con Osimhen per quanto riguarda lo stipendio ed è pronto a offrire un prestito con OBBLIGO di acquisto. Al Ahli offre € uno stipendio di 25/30 milioni netti all'anno fino al 2028 con la dirigenza in Italia per le trattative"



Gazzetta e l'accoglienza per Lukaku: "Così tante persone in strada solo per lo Scudetto"

Oggi è stata la volta di Scott McTominay, ieri invece Napoli ha accolto Romelu Lukaku. Un bagno di folla all'esterno dell'hotel che ospita il centravanti belga. Di questo ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport: "L'ultima volta che in Corso Vittorio Emanuele si era visto un assembramento così cospicuo di persone per strada era durante la festa per il terzo scudetto del Napoli.

Avrà avvertito “l’imbarazzo” di essere osannato e riempito di amore senza aver ancora dimostrato sul campo di cosa è capace. E avrà pensato che sì, questa è la volta giusta per mettere radici profonde in una città che lo ha già rapito e conquistato".



Scarlato: “Per il Napoli non sarà facile contro il Parma: Man, Bonny e Cancellieri sono attaccanti insidiosi”

Gennaro Scarlato parla a Forza Napoli Sempre: “La sfida di sabato col Parma sarà affatto facile per il Napoli. La squadra emiliana ha tanto entusiasmo, è una neopromossa, ha giocatori importanti come Man, Bonny ma anche Cancellieri, poi nel suo staff ci sono tanti napoletani e campani, da Pecchia a Coppola e Troianiello. Insomma conoscono tutti bene la piazza napoletana. Gli azzurri dovranno affrontarli con il piglio giusto, dando seguito e non adagiandosi sulla prestazione offerta contro il Bologna. Dovrà non concedere spazi alle ripartenze pericolose del Parma, con un baricentro probabilmente più basso del previsto, come è capitato nel secondo tempo nella gara col Bologna, in modo da contenere le sfuriate emiliane. Lukaku è un acquisto importante, ha una fisicità difficile da controllare, perchè tiene impegnata un’intera difesa. Si tratta di un centravanti completo, poi conosce bene la serie A. Insomma il Napoli ha fatto bene a prenderlo”



Bazzani: “Lukaku sarà fondamentale per l’attacco del Napoli: darà peso specifico e profondità”

Fabio Bazzani parla a Forza Napoli Sempre: “Al Napoli Lukaku può dare quello che manca, per ora, all’attacco del Napoli: peso specifico, profondità. Può dare poi il meglio di sè, anche perchè Romelu non è in là con gli anni, è ancora nel pieno della sua condizione, specie visto che ha feeling con l’allenatore. Nel Napoli di Conte, contro il Bologna, si è visto che mancava uno come Lukaku: in certe situazioni di quella gara sarebbe andato a nozze negli spazi e nell’uno contro uno. Per me nel nostro campionato sposta ancora gli equilibri. Anche nella Roma non ha fatto male, pur non riuscendo a guadagnare una condizione atletica ottimale. Con Conte, con le motivazioni di voler fare bene a Napoli, può fare grandi cose. Ed anzi il binomio tra lui e il Napoli può essere esplosivo e vantaggioso per entrambe le parti. Sabato gli azzurri sfidano il Parma, che è una squadra pericolosa, specie se le si lasciano spazi e campo largo: gli emiliani diventano devastanti avendo calciatori di gamba e qualità. Hanno cambiato poco e questo è un vantaggio avendo vinto il campionato di serie B in modo netto. Il Napoli dalla vittoria sul Bologna ha preso più dei tre punti: ha ottenuto maggiore sicurezza mentale, compattezza ed equilibrio. Col Parma vedremo ulteriori progressi, ma sarà importante essere attenti per tutti e novanta minuti”