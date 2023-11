Andrea Calzi è l’autore del libro “Amore in un lampo”, protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, che ha già raccolto oltre 1.700€ con 47 sostenitori.

Il libro parla di Federico, un introverso veterinario quarantenne che vive e lavora alle porte di Torino, promessa del nuoto professionistico che poi è diventato solo una fobia dalla quale scappare. Una relazione finita dopo anni con una lettera sul tavolo della cucina, la madre che vive sola e la sorella troppo distante per occuparsene, infine il padre, che è come una stanza chiusa che non ha il coraggio di aprire. Quando una sera incontra Alice, il corso degli eventi subirà dei cambiamenti inaspettati. Una storia dove bisogna avere fiato per arrivare fino alla fine. Sicuramente è più facile perdersi d’animo e mollare tutto ma ogni azione ha delle conseguenze che non sempre si possono ignorare e questo, Federico, l’ha capito bene.

Andrea Calzi si è avvicinato al mondo del crowdfunding grazie a un amico che gli ha fatto conoscere questa grande possibilità di condividere e realizzare un obiettivo insieme ad altre persone, dando valore al lavoro di anni. I fondi raccolti serviranno per coprire i costi di stampa delle prime mille copie, di editing del romanzo, della progettazione grafica della copertina e delle spese di spedizione.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/amore-in-un-lampo-il-primo-romanzo-in-crowdfunding-di-andrea-calzi/