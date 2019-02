Successo della conferenza sul Cyberbullismo e reati informatici ad Adelfia

Lo scorso 21 Gennaio si è tenuto l'incontro formativo dal titolo "Cyberbullismo, Cyberstalking, cybercrime e reati informatici.

Riconoscerli e combatterli" a cui hanno partecipato le scolaresche dell'I.C. MORO FALCONE di Adelfia nella mattinata e il pomeriggio un folto pubblico di docenti e genitori ed esponenti delle forze dell'ordine. L'iniziativa si incardina nel nuovo dettato normativo di cui alla L. N. 71/2017 per il contrasto al cyberbullismo, ormai sentito come vero problema sociale.

Nel corso degli incontri gli illustri relatori (il criminologo e Giurista prof. BARTOLO DANZI e l'ing. Antonio De Chirico - Esperto di alta investigazione informatica della Polizia di Stato) hanno creato un clima empatico ed interattivo con la platea, affrontando le cause dell'errata comunicazione motivo primario del fenomeno criminale cyberbullismo e dei reati informatici divenuti vero flagello dell'umanità.

La platea sia di ragazzi della scuola media che di adulti si è mostrata molto reattiva interagendo con i relatori che con dovizia e professionalità hanno affrontato i vari aspetti del crimine informatico in generale spingendosi(solo nell'incontro serale) nei meandri del Deep web luogo di orrore e perversione umana in cui si nascondono reati e criminali di ogni tipo e avvengono traffici illeciti.

Non sono mancati i video illustrativi mostrati dai relatori in cui venivano enucleate in modo tangibile le problematiche insite ai rischi della rete. Insomma un grande successo dell'iniziativa dovuta all'alto valore professionale dei due relatori davvero encomiabile. É sta rilasciato attestato di formazione.



di Paola Siderno