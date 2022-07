Un brano che mette in luce le sfaccettature della natura umana.

L'ultimo singolo di Mas si intitola “Mood” e mixa perfettamente hip- hop e trap per sottolineare l’importanza delle piccole cose. In un mondo dove tutto scorre veloce e nessuno ha tempo per fermarsi, il rapper decide che è bene riappropriarsi del suo tempo e vivere a pieno le persone e le esperienze di vita.

Radiodate: 1 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM www.instagram.com/mas_jg_/

SPOTIFY open.spotify.com/artist/21E7HIusv4ooGtetpAtxNk?si=JRpNXlhESMqKSqva_jSCeA&utm

TIK TOK www.tiktok.com/@mas.jg



BIO

Roberto Mastroianni, in arte Mas, rompe i cliché del rapper mettendo in luce tutte le sfumature della natura umana descrivendola nei suoi dettagli. Non è solo un rapper ma anche organizzatore di eventi e speaker, ha intervistato ospiti importanti del panorama Hip Hop underground Italiano.